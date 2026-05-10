سبورت تكشف موقف فليك من قيادة برشلونة في الكلاسيكو

الأحد، 10 مايو 2026 - 18:58

كتب : FilGoal

هانز+فليك

كشفت صحيفة سبورت موقف هانز فليك مدرب برشلونة من قيادة فريقه في الكلاسيكو بعد وفاة والده.

ويواجه برشلونة خصمه ريال مدريد الليلة في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وبحسب الصحيفة فإن فليك قرر الاستمرار في قيادة الفريق ضد ريال مدريد حتى بعد وفاة والده.

وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي:

"ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة والد هانز فليك".

"يتقدم نادي برشلونة بخالص العزاء والمواساة لمدرب فريقنا ولسائر أفراد أسرته".

ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة ليضمن التتويج بالدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.

إذ يملك البلوجرانا 88 نقطة، مقابل 77 نقطة للفريق الملكي.

وشهدت قائمة برشلونة استمرار غياب لامين يامال جناح الفريق عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سيلتا فيجو والتي ستبعده عن الملاعب لنهاية الدوري الإسباني.

ولا يغيب مع يامال سوى أندرياس كريستنسن المصاب منذ فترة طويلة.

فيما يعود جول كوندي للقائمة بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

