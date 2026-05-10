مباراة الهبوط؟ هيثم حسن أساسي مع أوفييدو ضد خيتافي

الأحد، 10 مايو 2026 - 18:32

كتب : FilGoal

هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو

أعلن جويليرمو ألمادا مدرب ريال أوفييدو تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد خيتافي.

ويلتقي أوفييدو مع خيتافي على ملعب الأول بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد هيثم حسن بشكل أساسي بعد الجلوس على دكة البدلاء في المباراة الماضية.

أخبار متعلقة:
اقترب من الهبوط.. هيثم حسن يشارك كبديل في خسارة أوفييدو من بيتيس بثلاثية عاد أساسي بعد 6 مباريات.. هيثم حسن يشارك في خسارة أوفييدو من إلتشي تشكيل أوفييدو - لأول مرة بعد 6 مباريات.. هيثم حسن أساسي ضد إلتشي أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: آرون إسكاندل.

الدفاع: ناتشو فيدال - إريك بايلي - داني كالفو - خافي لوبيز.

الوسط: هيثم حسن - كواسي سيبو - ألبيرتو ريينا - تياجو فيرنانديز.

الهجوم: إلياس شعيرة - فيديريكو فينياس.

أوفييدو سيصبح أول الهابطين لدوري الدرجة الثانية الإسبانية في حال عدم تحقيق الفوز بالمباراة.

بينما يبحث خيتافي عن التأهل لواحدة من البطولات الأوروبية.

هيثم حسن ريال أوفييدو الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي.. وجافي يقود الوسط ضد ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا.. وجونزالو جارسيا أساسي ضد برشلونة فالنسيا يفوز على بلباو ويقترب من ضمان البقاء ضربة قوية لمنتخب إسبانيا قبل كأس العالم بعد إصابة ويليامز سبورت تكشف موقف فليك من قيادة برشلونة في الكلاسيكو مدرب إشبيلية السابق يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي معه لتدريب الفريق برشلونة يعلن وفاة والد هانز فليك قائمة برشلونة - عودة كوندي أمام ريال مدريد.. واستمرار غياب يامال
أخر الأخبار
في الـ +114.. الإفريقي يفوز على الترجي ويتوج بالدوري التونسي 31 دقيقة | الوطن العربي
الدوري في إسلينجتون؟ أرسنال يفوز على وست هام بسيناريو قاتل 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي.. وجافي يقود الوسط ضد ريال مدريد 52 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا.. وجونزالو جارسيا أساسي ضد برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
استراحة نهائي كأس مصر - بيراميدز (1)-(0) زد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
فاردي يحيي آمال كريمونيزي في البقاء بالفوز على بيزا ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - مصطفى سعد يقود هجوم زد.. وحامد حمدان مع الكرتي في وسط بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
تقرير: أستون فيلا متمسك باستمرار دوجلاس لويز 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528878/مباراة-الهبوط-هيثم-حسن-أساسي-مع-أوفييدو-ضد-خيتافي