مباراة الهبوط؟ هيثم حسن أساسي مع أوفييدو ضد خيتافي

أعلن جويليرمو ألمادا مدرب ريال أوفييدو تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد خيتافي.

ويلتقي أوفييدو مع خيتافي على ملعب الأول بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد هيثم حسن بشكل أساسي بعد الجلوس على دكة البدلاء في المباراة الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: آرون إسكاندل.

الدفاع: ناتشو فيدال - إريك بايلي - داني كالفو - خافي لوبيز.

الوسط: هيثم حسن - كواسي سيبو - ألبيرتو ريينا - تياجو فيرنانديز.

الهجوم: إلياس شعيرة - فيديريكو فينياس.

أوفييدو سيصبح أول الهابطين لدوري الدرجة الثانية الإسبانية في حال عدم تحقيق الفوز بالمباراة.

بينما يبحث خيتافي عن التأهل لواحدة من البطولات الأوروبية.