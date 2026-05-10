انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(1) أرسنال.. فوز قاتل

الأحد، 10 مايو 2026 - 18:27

كتب : FilGoal

أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وست هام وأرسنال في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-------------------------------------

انتهت

ق 90+8: إلغاء الهدف بسبب خطأ لصالح رايا.

ق 90+5: جووووووووول كالوم ويلسون بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع أرسنال لكن بعد تخطي الكرة لخط المرمى.

ق 83: جووووووووول تروسارد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 78: رايا يتصدى لانفراد ببراعة.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: رأسية من تاتي أنقذها رايا بصعوبة.

ق 22: مافروبانوس مدافع أستون فيلا يبعد كرة من على خط المرمى.

ق 13: تسديدة خطيرة من كالافيوري بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 9: رأسية من تروسارد ارتطمت في القائم ثم ارتدت له وضرب رأسية أرخى تصدى لها الحارس ببراعة.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

أرسنال
نرشح لكم
تروسارد: سجلنا في اللحظة المناسبة أمام وست هام أرتيتا: أهنئ الحكم على قراره بإلغاء هدف وست هام الدوري في إزلنجتون؟ أرسنال يفوز على وست هام بسيناريو قاتل فاردي يحيي آمال كريمونيزي في البقاء بالفوز على بيزا تقرير: أستون فيلا متمسك باستمرار دوجلاس لويز ضربة قوية لمنتخب إسبانيا قبل كأس العالم بعد إصابة ويليامز سبورت تكشف موقف فليك من قيادة برشلونة في الكلاسيكو يوم التعادلات.. 3 مباريات بلا فوز في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حكم مصري سيدير لقاء الزمالك وسيراميكا حتى الآن 4 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – إنبي سيحصل على مليون جنيه بعد تتويج بيراميدز بكأس مصر 19 دقيقة | الدوري المصري
زيكو: سنلعب على بطولة الدوري حتى الدقيقة الأخيرة 32 دقيقة | الدوري المصري
مهند لاشين: كأس مصر هو الدافع القوي لنا في الدوري 41 دقيقة | الدوري المصري
كريم حافظ: موسم بيراميدز لم ينته بعد.. وأتمنى التواجد في كأس العالم 57 دقيقة | الدوري المصري
تروسارد: سجلنا في اللحظة المناسبة أمام وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
اللقب الثاني أمام الخصم نفسه.. بيراميدز يتوج بكأس مصر بالفوز على زد ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتقدم 2-0 في نهائي الدوري ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528877/انتهت-الدوري-الإنجليزي-وست-هام-0-1-أرسنال-فوز-قاتل