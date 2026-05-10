مدرب إشبيلية السابق يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي معه لتدريب الفريق

كشف ماتياس ألميدا مدرب إشبيلية السابق حقيقة مفاوضات الأهلي معه لتدريب الفريق.

وقال المدرب الأرجنتيني لـ FilGoal.com: "غير حقيقي أن هناك مفاوضات من الأهلي معي لتدريب الفريق".

وكان إشبيلية قد أعلن في شهر مارس الماضي إقالة ألميدا من تدريب الفريق.

وترك المدرب الأرجنتيني منصبه بعد إدارة 32 مباراة مع الفريق الأندلسي.

منها 29 في الدوري الإسباني و3 في كأس الملك، منذ تعيينه في النادي صيف 2025.

إشبيلية كان يحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني وقت رحيل ألميدا.

وتعد أبرز نتيجة لألميدا مع إشبيلية هو الفوز على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

وحصل ألميدا على دوري أبطال كونكاكاف والدوري المكسيكي وكأس المكسيك وكأس السوبر المكسيكي رفقة ديبورتيفو جوادالاخارا.

وفي اليونان مع أيك أثينا توج ببطولة الدوري اليوناني وكأس اليونان.

وصعد مع بانفيلد وريفر بليت للدوري الأرجنتيني الممتاز.