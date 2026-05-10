فابريجاس يصنع التاريخ.. كومو يضمن التأهل إلى أحد المسابقات الأوروبية لأول مرة

الأحد، 10 مايو 2026 - 17:38

كتب : FilGoal

صنع سيسك فابريجاس مدرب كومو التاريخ لفريقه بعد الفوز على هيلاس فيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وضمن كومو التأهل إلى أحد المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل وذلك لأول مرة في تاريخ النادي.

وتبقى المنافسة مفتوحة على التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل أناستاسيوس دوفيكاس هدف كومو الوحيد في الدقيقة 71.

وأصبح فابريجاس مدربا تاريخيا لكومو، إذ شارك مع كومو كلاعب قبل أن يقود الفريق كمساعد مدرب ويساهم في الصعود من الدوري الدرجة الثانية إلى الأولى ثم قاد الفريق كرجل أول وصنع التاريخ.

وأحرز دوفيكاس الهدف في الدقيقة 71 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد كومو للنقطة 65 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

ويبتعد عن ميلان في المركز الرابع والأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق نقطتين.

