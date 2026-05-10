انتهت نهائي دوري السلة – الاتحاد (72)-(79) الأهلي.. الأحمر يفوز

الأحد، 10 مايو 2026 - 17:38

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي في سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة السلة.

ويلعب الاتحاد ضد الأهلي في ثاني مباريات نهائي الدوري، وتقام على صالة برج العرب في الإسكندرية.

وكان الأهلي فاز في المباراة الأولى على الاتحاد السكندري بنتيجة 68-66.

ويقام النهائي من 5 مباريات، والفريق الذي يفوز في 3 منها يحسم اللقب لصالحه.

نهاية المباراة بفوز الأهلي 79-72

ق 1: تقدم الأهلي 76-70

ق 3: تقدم الأهلي 72- 64

ق 5: تقدم الأهلي 68-60

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 56-50

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 36-32

ق 4: تقدم الأهلي 32-26

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 21-12

ق 5: تقدم الأهلي 11-9

انطلاق المباراة

