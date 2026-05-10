القسم الثالث - نادي سمارت يتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة لاستبعاد أورانج

تقدم نادي سمارت أحد أندية القسم الثالث بشكوى رسمية ضد نادي أورانج مطالبا باستبعاده.

ويشارك فريق أورانج في المجموعة الخامسة من القسم الثالث بالجيزة.

وكشف نادي سمارت أن أورانج يشارك بالمخالفة للوائح والقوانين المعمور بها والمطالبة باستبعاده من المسابقة لعدم امتلاكه ترخيص نادي.

إذ يحصل كل ناد على ترخيص من وزارة الشباب والرياضية والمديرية التابع لها بالجيزة.

وأشار سمارت في الشكوى إلى ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين حتى لا يستفيد المخالف من مخالفته للوائح ونظام المسابقات.

وكان أورانج قد حسم تأهله إلى دوري القسم الثاني قبل الجولة الأخيرة.

وتوج أورانج كبطل للمجموعة الخامسة بمنطقة الجيزة من منافسات القسم الثالث.