بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع ميتيلاند

الأحد، 10 مايو 2026 - 17:10

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - نورشيلاند ضد بروندبي

شارك إبراهيم عادل جناح نورشيلاند في تعادل فريقه سلبيا مع ضد ميتيلاند في القمة الدنماركية يوم الأحد.

واستقبل نورشيلاند منافسه ميتيلاند في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي.

وواصل الدولي المصري الظهور في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء أمام فيبورج.

واستبدل إبراهيم عادل في الدقيقة 70، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

ورفع نورشيلاند إلى 47 نقطة في المركز الثالث، ويحاول الحفاظ على مركزه في المباراة المتبقية حتى يتأهل لتصفيات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

بينما يواصل ميتيلاند صراعه على اللقب أمام فريق أوروس الذي يملك 61 نقطة من 30 مباراة مقابل 60 لميتيلاند من 31 مباراة.

وينقسم الدوري الدنماركي المكون من 12 فريقا بعد نهاية المرحلة الأولى لمرحلتين، مرحلة المنافسة على الدوري ومرحلة الهروب من الهبوط.

وانضم الجناح الأيسر المصري إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة قادما من الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل إبراهيم عادل هدفين بقميص الفريق الدنماركي خلال 9 مباريات شارك فيها.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011-2012.

