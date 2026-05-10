الرياضية: مهاجم النصر يغيب عن الدربي أمام الهلال

الأحد، 10 مايو 2026 - 16:33

كتب : FilGoal

أنجيلو - كينجسلي كومان - النصر

من المرجح أن يغيب أنجيلو جابرييل مهاجم النصر عن مواجهة الكلاسيكو السعودي المرتقبة ضد الهلال، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم النصر بالهلال في قمة الدوري السعودي يوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يسلم البرتغالي كارلوس ميجيل رئيس الجهاز الطبي في نادي النصر مساء الأحد مواطنه جورجي جيسوس، مدرب الفريق، التقرير النهائي الخاص بالبرازيلي أنجيلو جابرييل قبل انطلاق التدريبات.

أخبار متعلقة:
شكوك حول مشاركة كيسيه مع أهلي جدة ضد التعاون انطلاق عملية بيع تذاكر كأس أمم آسيا 2027 الرياضية: البليهي لن يستمر مع الشباب ويعود إلى الهلال خالدي: تفكيري كان في الجمهور وقت ركلة الجزاء.. ونعلم كيف نسير مباراة الإياب أمام الزمالك

وأضاف التقرير أنه من المتوقع استبعاد أنجيلو من القائمة الأساسية المنتظر أن تواجه الهلال بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، التي أصيب بها قبل نهاية الشوط الأول أمام القادسية في الجولة قبل الماضية.

ويشهد تدريب الأحد مشاركة الثنائي الفرنسي محمد سيماكان وكينجسلي كومان بعد الغياب عن مواجهة الشباب الماضية.

وشارك أنجيلو مع النصر الموسم الجاري في 38 مباراة بجميع البطولات بمجموع 2874 دقيقة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 12 هدفا.

الصراع على أشده بين النصر والهلال على لقب الدوري السعودي قبل نهايته بثلاث جولات.

إذ يتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 82 نقطة، مع تبقي مواجهتين أمام الهلال وضمك.

فيما يتبقى للهلال صاحب الـ77 نقطة، 3 مباريات أمام النصر ونيوم والفيحاء.

النصر الهلال أنجيلو جابرييل
نرشح لكم
شكوك حول مشاركة كيسيه مع أهلي جدة ضد التعاون الرياضية: البليهي لن يستمر مع الشباب ويعود إلى الهلال بهدف قاتل.. القادسية يحقق انتصارا مثيرا على الفيحاء بالدوري السعودي في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على الخليج بخماسية إنزاجي ينتظر مصير ثيو هيرنانديز في دربي الهلال والنصر رودجرز: لن أنسى موقف كريستيانو رونالدو مع والدتي بنزيمة: كل مباراة متبقية الآن بمثابة نهائي.. وسنرى ما سيحدث بعد احتفاله المثير أمام النصر.. البليهي يعتذر لجماهير الشباب
أخر الأخبار
على بعد نقطة من الهبوط.. أوفييدو يتعادل مع خيتافي بـ 9 لاعبين وبمشاركة هيثم حسن 4 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة ضد ريال مدريد 14 دقيقة | الدوري الإسباني
في الـ +114.. الإفريقي يفوز على الترجي ويتوج بالدوري التونسي 54 دقيقة | الوطن العربي
الدوري في إسلينجتون؟ أرسنال يفوز على وست هام بسيناريو قاتل ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي.. وجافي يقود الوسط ضد ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا.. وجونزالو جارسيا أساسي ضد برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي كأس مصر - بيراميدز (2)-(0) زد.. جووول ماييلي ساعة | الكرة المصرية
فاردي يحيي آمال كريمونيزي في البقاء بالفوز على بيزا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528868/الرياضية-مهاجم-النصر-يغيب-عن-الدربي-أمام-الهلال