الرياضية: مهاجم النصر يغيب عن الدربي أمام الهلال

من المرجح أن يغيب أنجيلو جابرييل مهاجم النصر عن مواجهة الكلاسيكو السعودي المرتقبة ضد الهلال، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم النصر بالهلال في قمة الدوري السعودي يوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يسلم البرتغالي كارلوس ميجيل رئيس الجهاز الطبي في نادي النصر مساء الأحد مواطنه جورجي جيسوس، مدرب الفريق، التقرير النهائي الخاص بالبرازيلي أنجيلو جابرييل قبل انطلاق التدريبات.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع استبعاد أنجيلو من القائمة الأساسية المنتظر أن تواجه الهلال بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، التي أصيب بها قبل نهاية الشوط الأول أمام القادسية في الجولة قبل الماضية.

ويشهد تدريب الأحد مشاركة الثنائي الفرنسي محمد سيماكان وكينجسلي كومان بعد الغياب عن مواجهة الشباب الماضية.

وشارك أنجيلو مع النصر الموسم الجاري في 38 مباراة بجميع البطولات بمجموع 2874 دقيقة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 12 هدفا.

الصراع على أشده بين النصر والهلال على لقب الدوري السعودي قبل نهايته بثلاث جولات.

إذ يتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 82 نقطة، مع تبقي مواجهتين أمام الهلال وضمك.

فيما يتبقى للهلال صاحب الـ77 نقطة، 3 مباريات أمام النصر ونيوم والفيحاء.