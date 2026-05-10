شكوك حول مشاركة كيسيه مع أهلي جدة ضد التعاون

الأحد، 10 مايو 2026 - 16:06

كتب : FilGoal

فرانك كيسييه - أهلي جدة

تحوم الشكوك حول قدرة فرانك كيسيه نجم أهلي جدة على المشاركة أمام التعاون يوم الاثنين.

ويحل أهلي جدة ضيفا على التعاون في المواجهة التي تُجرى على ملعب الأخير في بريدة، ضمن الجولة الـ 32 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة ينتظر تأكيدات من قبل الجهاز الطبي لمنحه الضوء الأخضر، لتحديد موقفه من ضم الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الوسط، إلى البعثة المغادرة في اتجاه القصيم من عدمه.

وذلك بعدما شعر الدولي الإيفواري بإصابة خفيفة.

ومن المرجح أن ينضم السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روجر إيبانيز والتركي ميريح ديميرال والفرنسي فالنتين أتانجانا والجزائري رياض محرز والإنجليزي إيفان توني إلى القائمة.

وأضاف التقرير أن يايسله يفاضل بين الثنائي البرازيلي ماثيوس جونسالفيس وفراس البريكان، للزج بأحدهما في مركز الجناح الأيسر أمام التعاون.

يايسله سعى خلال التدريبات الماضية إلى إيجاد بديل للبرازيلي جالينو الذي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة النصر في الجولة قبل الماضية، والتي ستبعده حتى نهاية الموسم.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في الدوري وبرصيد 72 نقطة.

ويتبقى لأهلي جدة 3 مواجهات أمام التعاون والخلود والخليج.

فرانك كيسيه أهلي جدة التعاون
