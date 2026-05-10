بمشاركة منتخب مصر للناشئين.. كاف يطبق نظاما جديدا في أمم إفريقيا تحت 17 عاما

ستدخل بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا 2026، حقبة جديدة مع اعتماد نموذج كرة القدم بنظام المهرجان، وهو مفهوم يهدف إلى وضع أفضل المواهب الشابة في إفريقيا داخل بيئة كروية متكاملة.

ويستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للناشئين في الفترة من 13 مايو إلى 2 يونيو 2026.

وبدلًا من إقامة المباريات في ملاعب متفرقة، يجمع هذا النظام بين جميع عناصر البطولة في مكان واحد متكامل.

حيث ستُقام المباريات، وحصص التدريب، والأنشطة الفنية، والعمليات الخاصة بالفرق، وتطوير اللاعبين داخل مركز كروي موحّد، مما يتيح للمنتخبات العيش والتدرب والمنافسة والتعلم في نفس بيئة الأداء العالي.

وقد أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن هذا النموذج سيتم اعتماده في بطولاته بمختلف الفئات السنية، بدءًا من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا المغرب 2026.

وسيُقام الافتتاح ونصف النهائي والنهائي في ملعب مولاي الحسن، بينما ستُجرى بقية المباريات الـ30 في ملاعب أكاديمية محمد السادس.

وسبق وتم تطبيق هذا النظام في بطولة كأس العالم للناشئين 2025، إذ لعبت كل المباريات في ملاعب أكاديمية أسباير.

ويقلل هذا النظام من السفر، ويوفّر استقرارًا في التحضير، ويمنح جميع المنتخبات أجواء بطولة احترافية موحدة. الهدف ليس فقط الفوز بالمباريات، بل أيضًا تعليم اللاعبين الشباب متطلبات كرة القدم على أعلى مستوى.

كما يعكس هذا المفهوم اتجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم في تطوير بطولات الشباب، حيث تم وصف بيئة كأس العالم تحت 17 عامًا بأنها مهرجان لكرة القدم، يتيح تقييمًا أوسع للتطور الفني والبدني والذهني للاعبين.

ويتأهل 10 منتخبات من أصل 16 منتخبا يشارك في البطولة إلى كأس العالم للناشئين 2026 بقطر أواخر العام الجاري.

ويفتتح منتخب مصر تحت 17 عاما مشواره في البطولة بمواجهة إثيوبيا، يوم الأربعاء.

و ضمت قائمة المنتخب، المشارك في البطولة كلاً من:

حراسة المرمى: مالك عمرو عبدالخالق ( الزمالك ) - محمد عبيد عاطف (الأهلي ) - عبدالعزيز محمود عبدالعزيز ( فاركو ).

خط الدفاع: محمد السيد محمد ( الأهلي ) - عادل علاء محمد ( غزل المحلة ) - آدم يوسف ( الأهلي ) - عبدالله عمرو محمد ( إنبي )- ياسين تامر أبوالقاسم ( المقاولون العرب ) - أمير حسن ( أوتريخت الهولندي ) - عمر فودة ( النصر الإماراتي) - سيف المهدي ( الأهلي ).

خط الوسط : محمد نور (سوكال ريد ليفربول الأمريكي ) - سيف كريم ( الأهلي ) - عمر عبدالرحيم ( الأهلي )

براء محمود جلال ( زد) - أحمد صفوت ( الزمالك ) - أحمد بشير السيد ( سيراميكا كليوباترا ) - دانيال تامر وهبي ( زد )

محمد جمال محمد ( إنبي ) - زياد سعودي بكر ( بيراميدز ) - يحيى رياض( الأهلي ) - يوسف عثمان ( زد ).

خط الهجوم : عبدالعزيز خالد شعبان ( الأهلي ) - خالد مختار ( زد ) - أدهم حسيب ( الزمالك ) - أمير أبو العز ( مونزا الإيطالي ).

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات: إثيوبيا والمغرب وتونس.