برشلونة يعلن وفاة والد هانز فليك

أعلن نادي برشلونة وفاة والد هانز فليك مدرب الفريق.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في قمة الدوري الإسباني يوم الأحد.

وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي:

"ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة والد هانز فليك".

"يتقدم نادي برشلونة بخالص العزاء والمواساة لمدرب فريقنا ولسائر أفراد أسرته".

ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة ليضمن التتويج بالدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.

إذ يملك البلوجرانا 88 نقطة، مقابل 77 نقطة للفريق الملكي.

وشهدت قائمة برشلونة استمرار غياب لامين يامال جناح الفريق عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سيلتا فيجو والتي ستبعده عن الملاعب لنهاية الدوري الإسباني.

ولا يغيب مع يامال سوى أندرياس كريستنسن المصاب منذ فترة طويلة.

فيما يعود جول كوندي للقائمة بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء