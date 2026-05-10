خالدي: تفكيري كان في الجمهور وقت ركلة الجزاء.. ونعلم كيف نسير مباراة الإياب أمام الزمالك

يؤمن أحمد خالدي صاحب هدف فوز اتحاد العاصمة على الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية، بقدرة فريقه على تسيير مباراة الإياب في القاهرة.

وخسر الزمالك من منافسه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال أحمد خالدي في تصريحات عقب المباراة: "الملعب كان عن آخره لذلك قبل ركلة الجزاء قلت يجب أن أفرح هذا الجمهور، ووفقني الله في تسجيل الهدف وما كنت إلا سبب لكن الجميع قدم ما لديه في الفريق".

وشدد "اتحاد العاصمة يصنع اللاعبين، وانتهت مواجهة الذهاب بتوفيق من الله ونتمنى استمرار التوفيق في الإياب".

وكشف "احتفلنا في غرفة الملابس بالفوز أمام الزمالك لكن تحدثنا مع بعضنا البعض بأن علينا نسيان هذه المواجهة والتركيز على الإياب".

واختتم خالدي تصريحاته "يجب أن نحضر جيدا لمباراة الإياب ونعلم كيف نسير تلك المباراة وإن شاء الله نعود باللقب إلى الجزائر".

أقيمت المباراة على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

وسجل أحمد خالدي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.

خسارة الزمالك كانت درامية بعد التقدم بهدف عن طريق بيزيرا لكن عاد الحكم ليلغيه ثم يحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة بعد لمسة يد على حسام عبد المجيد.

ويفتقد الزمالك لمجهودات محمود بنتايك في مباراة الإياب بعد طرده نتيجة الاعتراضات على احتساب الحكم ركلة جزاء لاتحاد العاصمة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو على استاد القاهرة.