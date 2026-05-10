قائمة برشلونة - عودة كوندي أمام ريال مدريد.. واستمرار غياب يامال

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة عن قائمة الفريق لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في قمة الدوري الإسباني يوم الأحد.

ويتواصل غياب لامين يامال جناح برشلونة عن قائمة الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سيلتا فيجو والتي ستبعده عن الملاعب لنهاية الدوري الإسباني.

ولا يغيب مع يامال سوى أندرياس كريستنسن المصاب منذ فترة طويلة.

فيما يعود جول كوندي للقائمة بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - إيدر ألير.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - تشافي أسبارت.

الوسط: بابلو جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردجي.

ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة ليضمن التتويج بالدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.

إذ يملك البلوجرانا 88 نقطة، مقابل 77 نقطة للفريق الملكي.