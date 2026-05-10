إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند أمام ميتيلاند

يبدأ إبراهيم عادل في التشكيل الأساسي لنورشيلاند ضد ميتيلاند في القمة الدنماركية يوم الأحد.

ويستقبل نورشيلاند منافسه ميتيلاند في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي.

ويواصل الدولي المصري الظهور في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء أمام فيبورج.

ويملك نورشيلاند 46 نقطة في المركز الثالث، ويحاول الحفاظ على مركزه في المباراتين المتبقيتين حتى يتأهل لتصفيات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

بينما يواصل ميتيلاند صراعه على اللقب أمام فريق أوروس الذي يملك 61 نقطة مقابل 59 لميتيلاند.

وينقسم الدوري الدنماركي المكون من 12 فريقا بعد نهاية المرحلة الأولى لمرحلتين، مرحلة المنافسة على الدوري ومرحلة الهروب من الهبوط.

انضم الجناح الأيسر المصري إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة قادما من الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل إبراهيم عادل هدفين بقميص الفريق الدنماركي خلال 8 مباريات شارك فيها.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011-2012.