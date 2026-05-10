مورينيو: لا توجد أي مطالب أو شروط مني إلى ريال مدريد

الأحد، 10 مايو 2026 - 14:00

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - بنفيكا

رد جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا على الأنباء التي تربطه بالعودة إلى ريال مدريد، موجها رسالة حادة بشأن ما يتم تداوله حول شروطه أو طلباته.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، فإن ريال مدريد بدأ عملية التفاوض مع مدرب البرتغالي بشكل مباشر.

وقال مورينيو خلال مؤتمر صحفي: "في كرة القدم، المدربون لا يقررون الانتقال إلى أي ناد، الأندية هي التي تبدأ التفاوض وتحدد الخطوات".

أخبار متعلقة:
كادينا سير: برشلونة سيتسلم كأس الدوري الإسباني بملعبه لو حسم اللقب أمام ريال مدريد قائمة ريال مدريد - مبابي وفالفيردي خارج الكلاسيكو.. وعودة كورتوا ماركا: التوتر يزداد بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو مؤتمر فليك: لا أهتم بما يحدث في ريال مدريد.. ولا ماسيا هي مفتاح ترابطنا

وأضاف "لا يوجد أي تواصل مع إدارة ريال مدريد بإرادتي، أنا مركز حاليا على نهاية الموسم مع بنفيكا ولا أتحدث مع أحد".

وتابع "بعد نهاية الموسم سيكون لدي وقت للحديث مع من أريد، لكن كل ما يقال عن اجتماعات أو شروط هو مجرد تكهنات".

واختتم تصريحاته قائلا: "لا أعرف ما الذي تتحدثون عنه بشأن قائمة مطالب أو مفاوضات، هذا غير صحيح".

وينتهي عقد مورينيو مع بنفيكا صيف 2027 لكن لديه بند في عقده يسمح له بفسخ عقده مع الفريق البرتغالي الصيف المقبل.

وقاد جوزيه مورينيو بنفيكا الموسم الحالي في 43 مباراة، وحقق 26 انتصارا، و9 تعادلات، مع 8 هزائم.

ووفقا لتقرير من صحيفة موندو ديبورتيفو فإن المدرب البرتغالي اشترط الحصول على ضمانات واضحة قبل اتخاذ قراره النهائي، في ظل رغبته في بدء مشروع جديد بصلاحيات كاملة.

وأوضح التقرير أن مورينيو يطالب بتوقيع عقد لمدة عامين، مع السماح له باختيار طاقمه الفني وطاقم الإعداد البدني الخاص به، إلى جانب منحه السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقائمة الفريق.

وأشار التقرير إلى أن المدرب البرتغالي يريد ضمان عدم تدخل إدارة النادي في اختيارات التشكيل أو إدارة غرفة الملابس، مؤكدا رغبته في حرية اتخاذ قرارات حاسمة تجاه أي لاعب لا يتماشى مع رؤيته الفنية.

واشترط أن يتعامل فقط مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد ولا يكون له تعامل مع أحد آخر في إدارة ريال مدريد.

ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
كادينا سير: برشلونة سيتسلم كأس الدوري الإسباني بملعبه لو حسم اللقب أمام ريال مدريد رافينيا: أرى نفسي لسنوات طويلة في برشلونة جافي: يجب ألا نبالغ بشأن دوري الأبطال.. وقدمنا موسما رائعا قائمة ريال مدريد - مبابي وفالفيردي خارج الكلاسيكو.. وعودة كورتوا مواعيد مباريات الأحد 10 مايو 2026.. نهائي كأس مصر والكلاسيكو وسلة الاتحاد ضد الأهلي ماركا: التوتر يزداد بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو 18 مباراة بلا انتصار.. إسبانيول يسقط أمام إشبيلية في الثواني الأخيرة بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يخسر من تينيريفي في ذهاب ربع نهائي كأس الأبطال
أخر الأخبار
إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند أمام ميتيلاند 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مورينيو: لا توجد أي مطالب أو شروط مني إلى ريال مدريد 30 دقيقة | الدوري الإسباني
كادينا سير: برشلونة سيتسلم كأس الدوري الإسباني بملعبه لو حسم اللقب أمام ريال مدريد 34 دقيقة | الدوري الإسباني
رافينيا: أرى نفسي لسنوات طويلة في برشلونة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
سباليتي: لا يمكن لـ يوفنتوس تغيير 18 لاعبا من 25 ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: انظروا إلى ما فعله مرموش أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
جافي: يجب ألا نبالغ بشأن دوري الأبطال.. وقدمنا موسما رائعا ساعة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - مبابي وفالفيردي خارج الكلاسيكو.. وعودة كورتوا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528861/مورينيو-لا-توجد-أي-مطالب-أو-شروط-مني-إلى-ريال-مدريد