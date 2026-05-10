مورينيو: لا توجد أي مطالب أو شروط مني إلى ريال مدريد

رد جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا على الأنباء التي تربطه بالعودة إلى ريال مدريد، موجها رسالة حادة بشأن ما يتم تداوله حول شروطه أو طلباته.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، فإن ريال مدريد بدأ عملية التفاوض مع مدرب البرتغالي بشكل مباشر.

وقال مورينيو خلال مؤتمر صحفي: "في كرة القدم، المدربون لا يقررون الانتقال إلى أي ناد، الأندية هي التي تبدأ التفاوض وتحدد الخطوات".

وأضاف "لا يوجد أي تواصل مع إدارة ريال مدريد بإرادتي، أنا مركز حاليا على نهاية الموسم مع بنفيكا ولا أتحدث مع أحد".

وتابع "بعد نهاية الموسم سيكون لدي وقت للحديث مع من أريد، لكن كل ما يقال عن اجتماعات أو شروط هو مجرد تكهنات".

واختتم تصريحاته قائلا: "لا أعرف ما الذي تتحدثون عنه بشأن قائمة مطالب أو مفاوضات، هذا غير صحيح".

وينتهي عقد مورينيو مع بنفيكا صيف 2027 لكن لديه بند في عقده يسمح له بفسخ عقده مع الفريق البرتغالي الصيف المقبل.

وقاد جوزيه مورينيو بنفيكا الموسم الحالي في 43 مباراة، وحقق 26 انتصارا، و9 تعادلات، مع 8 هزائم.

ووفقا لتقرير من صحيفة موندو ديبورتيفو فإن المدرب البرتغالي اشترط الحصول على ضمانات واضحة قبل اتخاذ قراره النهائي، في ظل رغبته في بدء مشروع جديد بصلاحيات كاملة.

وأوضح التقرير أن مورينيو يطالب بتوقيع عقد لمدة عامين، مع السماح له باختيار طاقمه الفني وطاقم الإعداد البدني الخاص به، إلى جانب منحه السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقائمة الفريق.

وأشار التقرير إلى أن المدرب البرتغالي يريد ضمان عدم تدخل إدارة النادي في اختيارات التشكيل أو إدارة غرفة الملابس، مؤكدا رغبته في حرية اتخاذ قرارات حاسمة تجاه أي لاعب لا يتماشى مع رؤيته الفنية.

واشترط أن يتعامل فقط مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد ولا يكون له تعامل مع أحد آخر في إدارة ريال مدريد.