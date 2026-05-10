كادينا سير: برشلونة سيتسلم كأس الدوري الإسباني بملعبه لو حسم اللقب أمام ريال مدريد

الأحد، 10 مايو 2026 - 13:56

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

سيستلم برشلونة كأس الدوري الإسباني إذا حسم اللقب مساء الأحد أمام غريمه ريال مدريد، وفقا لإذاعة كادينا سير.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد الأحد على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وأوضح التقرير أن رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيقوم بتسليم اللقب في ملعب كامب نو لو نجح برشلونة في عبور ريال مدريد.

ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة ليضمن التتويج بالدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.

إذ يملك البلوجرانا 88 نقطة، مقابل 77 نقطة للفريق الملكي.

إلى ذلك، أعلنت رابطة الحكام الإسبانية عن طاقم تحكيم مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.

وسيقود الحكم هيرنانديز هيرانديز المباراة كحكم رئيسي.

وسبق لهيرنانديز إدارة 37 مباراة لريال مدريد حقق الفريق خلالهم الفوز في 21 وخسر 10 مرات وتعادل في 6.

أما برشلونة فأدار لها هيرنانديز 41 مباراة، ونجح الفريق في الانتصار في 25 مباراة وتعادل في 12 وخسر 4 مباريات.

كما سبق لهيرنانديز قيادة الكلاسيكو 5 مرات سابقة وخلالهم فاز برشلونة مرتين وتعادل الفريقين مرتين، وانتصر ريال مدريد مرة واحدة.

