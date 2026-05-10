رافينيا: أرى نفسي لسنوات طويلة في برشلونة

الأحد، 10 مايو 2026 - 13:48

كتب : FilGoal

تحدث رافينيا لاعب برشلونة عن مستقبله مع الفريق، مؤكدا رغبته في الاستمرار لسنوات قادمة داخل النادي الكتالوني.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد اليوم الأحد على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال رافينيا في تصريحات لقناة موفي ستار: "أرى نفسي هنا لسنوات طويلة، عقدي ممتد حتى 2028، وإذا أراد النادي التحدث معي فأنا منفتح".

وأضاف "أحاول الوصول إلى أفضل نسخة من نفسي بعد العودة من الإصابة، وما زال لدي بعض العمل لأقدمه".

وتحدث عن الكلاسيكو قائلا: "ستكون مباراة صعبة للغاية، ولن يمنحنا أحد أي شيء، لكن لدينا فرصة لحسم الدوري بشكل رسمي".

وأكمل "إذا فزنا بالمباراة سنحتفل باللقب من جديد أمام جماهيرنا".

واختتم "إذا لعبت في الجناح الأيمن فلا تنتظروا شيئا خاصا، فأنا لست لامين يامال".

ومن المنتظر أن يبدأ رافينيا المباراة من على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة، مع احتمالية مشاركته خلال اللقاء.

ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة ليضمن التتويج بالدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.

وسيقود الحكم هيرنانديز هيرانديز المباراة كحكم رئيسي.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 88 نقطة ويليه ريال مدريد بـ 77 نقطة.

وسيغيب فالفيردي عن الكلاسيكو بسبب الإصابة بارتجاج بسيط في الرأس حسبما أعلن ريال مدريد.

