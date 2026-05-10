سباليتي: لا يمكن لـ يوفنتوس تغيير 18 لاعبا من 25

أبدى لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس غضبه رغم الفوز على ليتشي، محذرا من تكرار الأخطاء داخل الفريق.

وشدد سباليتي أن الفريق يفتقد بعض الخصائص في التشكيل الحالي.

وقال سباليتي عبر شبكة DAZN: "نكرر نفس الأخطاء، نسجل مبكرا ثم نفشل في حسم المباريات، وكأن الأمر نسخة مكررة من المباريات السابقة".

وأضاف "نسيطر على فترات طويلة من المباراة، لكن تحدث لحظات من التراخي نفقد فيها تركيزنا بشكل لا يصدق".

وتابع "لا يمكننا الحفاظ على التركيز والإصرار طوال المباراة، وعندما يحدث الخطأ يعود التوتر والخوف من جديد لتصبح المباراة مفتوحة".

وشدد "لا يمكننا تغيير 18 لاعبا من أصل 25، هذا مشروع جاد ويجب أن يكون معظم اللاعبين جزءا منه، لأن التغيير بهذا الحجم غير ممكن".

وأوضح "نحتاج إلى لاعبين يمتلكون شخصية قوية، ويجب أن ينمو اللاعبون من داخلهم ويطوروا أنفسهم".

وتحدث المدرب الإيطالي عن غياب بعض العناصر قائلا: "نفتقد كثيرا دوشان فلاهوفيتش، لأنه يملك خصائص مختلفة عن باقي المهاجمين، نحتاج مهاجما قويا يستطيع التفوق في الصراعات البدنية".

واختتم "نحتاج للعمل على التركيز لفترات أطول، كما يجب تحسين بناء اللعب من الخلف بشكل واضح".

وحقق يوفنتوس الفوز بهدف دون رد، ليعزز حظوظه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.