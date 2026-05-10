قائمة ريال مدريد - مبابي وفالفيردي خارج الكلاسيكو.. وعودة كورتوا

الأحد، 10 مايو 2026 - 13:03

كتب : FilGoal

لن يستطيع كيليان مبابي هداف ريال مدريد المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأحد بشكل مؤكد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في قمة الدوري الإسباني يوم الأحد.

وأعلن ريال مدريد قائمة الفريق التي ستظهر في الكلاسيكو وقد خلت من اسم مبابي.

خلال الأيام الأخيرة، توقعت العديد من التقارير أن يتواجد النجم الفرنسي في قائمة ريال مدريد أمام برشلونة.

وذلك بعدما عاد لتدريبات الفريق عقب تعافيه من الإصابة.

ولكن يبدو أن النادي الملكي قرر عدم المغامرة بمبابي في ظل عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وشهدت القائمة عودة الحارس تيبو كورتوا بعد فترة غياب.

فيما يغيب فيديريكو فالفيردي الذي دخل في مشاجرة مع زميله أوريلين تشواميني قبل أيام، لكن الأخير يتواجد في القائمة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستري

الدفاع: دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - دين هاوسن – دافيد خيمينيز.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - تياجو بيتارش - خورخي سيستيرو - سيزار بالاسيوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

سيواجه ريال مدريد برشلونة في غياب كل من إيدير ميليتاو وداني كارباخال وفيرلاند ميندي وفيدي فالفيردي وداني سيبايوس وأردا جولر ورودريجو جوس وكيليان مبابي.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة غاب بسببها عن مباراة إسبانيول الماضية بالدوري.

وكان مبابي قد حصل على إجازة في مدينة كالياري الإيطالية أثناء خوض الفريق لمباراة إسبانيول.

وسيتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي في حال عدم فوز ريال مدريد بالكلاسيكو.

وشارك مبابي منذ بداية الموسم الحالي في 41 مباراة بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 41 هدفا وصناعة 6 أهداف.

