انطلاق عملية بيع تذاكر كأس أمم آسيا 2027

تنطلق عملية بيع تذاكر بطولة كأس آسيا 2027 يوم الاحد، بعد يوم واحد من قرعة البطولة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه أن هناك فرصة حصرية لحاملي بطاقات فيزا Visa من أجل بدء حجز التذاكر اعتباراً من يوم الأحد 10 مايو 2026.

وبصفتها الداعم العالمي الرسمي للبطولة، تمنح فيزا Visa حاملي بطاقاتها أولوية تمتد لـ48 ساعة للحصول على التذاكر قبل طرحها للجمهور العام.

وتنطلق فترة البيع الحصرية عند الساعة 8:27 مساء بتوقيت السعودية يوم 10 مايو، ما يمنح مستخدمي فيزا Visa أولوية اختيار المقاعد في جميع مباريات البطولة الـ51، بما في ذلك المباراة الافتتاحية المرتقبة بين السعودية وفلسطين يوم 7 يناير، والمباراة النهائية المنتظرة يوم 5 فبراير.

وبعد انتهاء فترة الأولوية، سيتم طرح التذاكر للبيع العام عند الساعة 8:27 مساء بتوقيت السعودية يوم 12 مايو.

ويمكن للجماهير الراغبة في حضور أول نسخة تستضيفها السعودية من البطولة الأهم على مستوى المنتخبات الآسيوية، الدخول إلى موقع وتطبيق "أهلاً" لإتمام عمليات الشراء.

وتبدأ أسعار التذاكر من 30 ريالاً سعودياً فقط (حوالي 8 دولارات أمريكية). كما تتوفر تذاكر الفئة المميزة ابتداءً من 100 ريال سعودي (حوالي 27 دولاراً أمريكياً) لمن يرغبون في تجربة حضور أكثر تميزا.

وتستضيف السعودية كأس آسيا 2027 خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 في 3 مدن هي الرياض وجدة والخُبر.

وأسفرت قرعة كأس آسيا 2027 عن مجموعة عربية خالصة بالمجموعة الأولى، فيما تتواجد إيران بالمجموعة الثالثة.

ومن بين 24 منتخباً يتنافسون على اللقب القاري، تم تأكيد مشاركة 23 منتخباً بعد سلسلة طويلة من التصفيات استمرت 3 أعوام.

وسيُحسم المقعد الأخير بين لبنان واليمن، اللذين يلتقيان في الرابع من يونيو 2026 لتحديد المتأهل.

ويلعب منتخب اليمن ضد لبنان لتحديد هوية المنتخب الذي سيتواجد في المجموعة الخامسة رفقة كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام.

وجاءت مجموعات كاس آسيا 2027 كالتالي:

المجموعة الأولى: السعودية - الكويت - عمان - فلسطين.

المجموعة الثانية: أوزباكستان - البحرين - كوريا الشمالية - الأردن.

المجموعة الثالثة: إيران - سوريا قيرغيزستان - الصين.

المجموعة الرابعة: أستراليا - طاجيكستان - العراق - سنغافورة.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية - الإمارات - فيتنام - (اليمن - لبنان).

المجموعة السادسة: اليابان - قطر - تايلاند - إندونيسيا.

ويحمل منتخب قطر لقب النسختين الماضيتين من كأس آسيا.