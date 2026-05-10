حكيمي يواصل الغياب عن سان جيرمان أمام بريست

شهدت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ستاد بريست تواصل غياب المغربي أشرف حكيمي للإصابة.

ويحل ستاد بريست ضيفا على سان جيرمان ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وغاب حكيمي عن مواجهة بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وكان الدولي المغربي قد تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من لقاء الذهاب أمام بايرن يوم الثلاثاء قبل الماضي.

كما تواصل غياب الحارس الأساسي لوكاس شوفالييه للإصابة أيضا.

وجاءت قائمة باريس كالتالي:

ويسعى باريس سان جيرمان لحصد النقاط الـ3 قبل مواجهة اللقب المنتظرة أمام لانس يوم الأربعاء المقبل.

إذ يحتل سان جيرمان الصدارة برصيد 70 نقطة، مقابل 67 للانس، مع بقاء مباراة واحدة لكل فريق بعد هذه المباراة المؤجلة.