حكيمي يواصل الغياب عن سان جيرمان أمام بريست

الأحد، 10 مايو 2026 - 11:54

كتب : FilGoal

حكيمي- باريس سان جيرمان

شهدت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ستاد بريست تواصل غياب المغربي أشرف حكيمي للإصابة.

ويحل ستاد بريست ضيفا على سان جيرمان ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وغاب حكيمي عن مواجهة بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

أخبار متعلقة:
عبد المنعم خارج قائمة نيس أمام أوكسير تقييم مرموش أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية هالاند: عدد أهدافي هذا الموسم مقبول.. ولا مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي دوكو: سعيد من أجل عمر مرموش وهدفه نتيجة لما يفعله

وكان الدولي المغربي قد تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من لقاء الذهاب أمام بايرن يوم الثلاثاء قبل الماضي.

كما تواصل غياب الحارس الأساسي لوكاس شوفالييه للإصابة أيضا.

وجاءت قائمة باريس كالتالي:

Image

ويسعى باريس سان جيرمان لحصد النقاط الـ3 قبل مواجهة اللقب المنتظرة أمام لانس يوم الأربعاء المقبل.

إذ يحتل سان جيرمان الصدارة برصيد 70 نقطة، مقابل 67 للانس، مع بقاء مباراة واحدة لكل فريق بعد هذه المباراة المؤجلة.

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند أمام ميتيلاند مورينيو: لا توجد أي مطالب أو شروط مني إلى ريال مدريد رافينيا: أرى نفسي لسنوات طويلة في برشلونة سباليتي: لا يمكن لـ يوفنتوس تغيير 18 لاعبا من 25 جافي: يجب ألا نبالغ بشأن دوري الأبطال.. وقدمنا موسما رائعا عبد المنعم خارج قائمة نيس أمام أوكسير هالاند: عدد أهدافي هذا الموسم مقبول.. ولا مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي دوكو: سعيد من أجل عمر مرموش وهدفه نتيجة لما يفعله
أخر الأخبار
إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند أمام ميتيلاند 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مورينيو: لا توجد أي مطالب أو شروط مني إلى ريال مدريد 31 دقيقة | الدوري الإسباني
كادينا سير: برشلونة سيتسلم كأس الدوري الإسباني بملعبه لو حسم اللقب أمام ريال مدريد 35 دقيقة | الدوري الإسباني
رافينيا: أرى نفسي لسنوات طويلة في برشلونة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
سباليتي: لا يمكن لـ يوفنتوس تغيير 18 لاعبا من 25 ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: انظروا إلى ما فعله مرموش أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
جافي: يجب ألا نبالغ بشأن دوري الأبطال.. وقدمنا موسما رائعا ساعة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - مبابي وفالفيردي خارج الكلاسيكو.. وعودة كورتوا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528852/حكيمي-يواصل-الغياب-عن-سان-جيرمان-أمام-بريست