بحضور جوهر نبيل.. اتحاد كرة اليد يقيم احتفالية كبرى لتكريم المنتخب بعد الفوز بإفريقيا

يقيم الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، مساء الثلاثاء 12 مايو، احتفالية كبرى لتكريم منتخب الرجال بعد تتويجه بلقب بطولة إفريقيا الأخيرة.

ويشهد الحفل حضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، للاحتفاء بإنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحات كرة اليد المصرية.

ويأتي تنظيم الحفل تقديرًا لما قدمه المنتخب الوطني من أداء مشرف ومسيرة قوية توجها بالحفاظ على زعامة القارة الإفريقية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة كرة اليد المصرية على كافة المستويات.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل تكريم لاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري والطبي، وسط أجواء احتفالية تليق بالأبطال الذين واصلوا كتابة التاريخ ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية.

وشدد خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن تكريم الأبطال واجب مستحق بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والطموح من أجل تحقيق المزيد من النجاحات على الساحة العالمية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في ألمانيا يناير 2027.

ويلعب وديا أمام أيسلندا مباراتين يومي 13 و15 مايو الجاري.

وجاءت القائمة

حراس المرمى: محمد علي – محمد عصام الطيار – عبد الرحمن حميد

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا – بلال مسعود – محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر: علي زين – أحمد هشام دودو – عبد الرحمن فيصل – نبيل شريف

صانع ألعاب: يحيى الدرع – أحمد خيري – سيف الدرع

ظهير أيمن: يحيى عمر – محسن رمضان – مهاب سعيد

جناح أيمن: محمد سند – محمد عماد أوكا

لاعب دائرة – إبراهيم المصري – أحمد عادل – ياسر سيف – محمود عبد العزيز

وجاء منتخب مصر ضمن منتخبات التصنيف الأول لقرعة كأس العالم، واحتل المركز السابع ضمن 8 منتخبات.

ويأتي منتخب الدنمارك في المركز الأول لمنتخبات التصنيف الأول للقرعة، ثم ألمانيا وكرواتيا وأيسلندا والبرتغال والسويد ومصر والأرجنتين.

وتقام قرعة البطولة يوم 10 يونيو المقبل في ميونيخ.

وتحتضن ألمانيا البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير من عام 2027 المقبل.

وتؤهل البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.