بحضور جوهر نبيل.. اتحاد كرة اليد يقيم احتفالية كبرى لتكريم المنتخب بعد الفوز بإفريقيا

الأحد، 10 مايو 2026 - 11:52

كتب : FilGoal

جوهر نبيل - خالد فتحي - حسن مصطفى - كرة يد

يقيم الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، مساء الثلاثاء 12 مايو، احتفالية كبرى لتكريم منتخب الرجال بعد تتويجه بلقب بطولة إفريقيا الأخيرة.

ويشهد الحفل حضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، للاحتفاء بإنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحات كرة اليد المصرية.

ويأتي تنظيم الحفل تقديرًا لما قدمه المنتخب الوطني من أداء مشرف ومسيرة قوية توجها بالحفاظ على زعامة القارة الإفريقية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة كرة اليد المصرية على كافة المستويات.

أخبار متعلقة:
كرة يد – الثلاثية المحلية.. الأهلي بطلا للدوري المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي كرة يد - برشلونة يتأهل بسهولة لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ولشبونة يودع بفارق هدف كرة يد - الأحمر: ألعب بقطع في الرباط الصليبي الخلفي منذ 15 عاما كرة يد - فيزبريم يودع منافسات أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد دراما رميات الترجيح

ومن المنتظر أن يشهد الحفل تكريم لاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري والطبي، وسط أجواء احتفالية تليق بالأبطال الذين واصلوا كتابة التاريخ ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية.

وشدد خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن تكريم الأبطال واجب مستحق بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والطموح من أجل تحقيق المزيد من النجاحات على الساحة العالمية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في ألمانيا يناير 2027.

ويلعب وديا أمام أيسلندا مباراتين يومي 13 و15 مايو الجاري.

وجاءت القائمة

حراس المرمى: محمد علي – محمد عصام الطيار – عبد الرحمن حميد

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا – بلال مسعود – محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر: علي زين – أحمد هشام دودو – عبد الرحمن فيصل – نبيل شريف

صانع ألعاب: يحيى الدرع – أحمد خيري – سيف الدرع

ظهير أيمن: يحيى عمر – محسن رمضان – مهاب سعيد

جناح أيمن: محمد سند – محمد عماد أوكا

لاعب دائرة – إبراهيم المصري – أحمد عادل – ياسر سيف – محمود عبد العزيز

وجاء منتخب مصر ضمن منتخبات التصنيف الأول لقرعة كأس العالم، واحتل المركز السابع ضمن 8 منتخبات.

ويأتي منتخب الدنمارك في المركز الأول لمنتخبات التصنيف الأول للقرعة، ثم ألمانيا وكرواتيا وأيسلندا والبرتغال والسويد ومصر والأرجنتين.

وتقام قرعة البطولة يوم 10 يونيو المقبل في ميونيخ.

وتحتضن ألمانيا البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير من عام 2027 المقبل.

وتؤهل البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

كرة يد منتخب مصر جوهر نبيل
نرشح لكم
كرة سلة – الاتحاد يفوز على الأهلي ويرسل نهائي الدوري لمباراة رابعة انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (80)-(90) الاتحاد.. الأخضر يفوز كرة - منتخب مصر يخسر من أيسلندا بسيناريو غريب وديا اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم سلة – سبورتنج بطلا لدوري السيدات بالفوز على الأهلي.. ويحقق الثلاثية المحلية دوري NBA – ليكرز يودع أمام أوكلاهوما وكليفلاند يعادل السلسلة مع ديترويت كرة سلة - الاتحاد السكندري يوفر حافلات لنقل الجماهير من أجل المباراة الثالثة أمام الأهلي حوار في الجول - يوسف الصافي وعبد الرحمن الحسيني يتحدثان بعد خماسية طائرة الأهلي التاريخية
أخر الأخبار
خبر في الجول - أنس أسامة يقود دار سيتي التنزاني في "BAL".. وموعد انضمامه 16 دقيقة | كرة سلة
سلوت: صلاح سيعود أمام أستون فيلا 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوزيه جوميز: لم يحدث أي اتفاق مع إدارة الفتح على تجديد عقدي حتى الآن ساعة | سعودي في الجول
لاعب اتحاد العاصمة: مباراتنا ضد الزمالك هي مباراة الموسم ساعة | الكرة المصرية
تعرف على المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الشباب يستعيد البليهي بعد انتهاء العقوبة الانضباطية ساعة | سعودي في الجول
من أجل لقب الدوري.. مدرب النصر يتجه لإراحة الأساسيين في نهائي دوري أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
الرياضية: اتحاد جدة يفاوض مدير بايرن من أجل خلافة بلانيس ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي 4 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك
/articles/528851/بحضور-جوهر-نبيل-اتحاد-كرة-اليد-يقيم-احتفالية-كبرى-لتكريم-المنتخب-بعد-الفوز-بإفريقيا