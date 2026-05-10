عبد المنعم خارج قائمة نيس أمام أوكسير
الأحد، 10 مايو 2026 - 11:37
كتب : FilGoal
غاب محمد عبد المنعم عن قائمة فريقه نيس التي تستعد لمواجهة أوكسير.
ويستعد نيس لمواجهة أوكسير يوم الأحد ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي.
وشهدت القائمة غياب محمد عبد المنعم للمباراة الخامسة على التوالي.
وكان عبد المنعم قد تواجد في قائمة مباراة واحدة لنيس منذ بداية الموسم الحالي كانت ضد لو هافر يوم 12 أبريل الماضي.
وكان الاعب قد تعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وجلس عبد المنعم لأول مرة منذ ما يقارب العام على مقاعد بدلاء نيس ضد لو هافر.
مدافع الأهلي السابق خاض عدة مباريات ودية مع نيس، كما شارك لدقائق في مباراة منتخب مصر الودية ضد السعودية الشهر الماضي.
ولكنه لم يشارك حتى الآن في أي مباراة رسمية مع نيس منذ تعافيه من الإصابة.
