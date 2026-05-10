عبد المنعم خارج قائمة نيس أمام أوكسير

الأحد، 10 مايو 2026 - 11:37

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم

غاب محمد عبد المنعم عن قائمة فريقه نيس التي تستعد لمواجهة أوكسير.

ويستعد نيس لمواجهة أوكسير يوم الأحد ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة غياب محمد عبد المنعم للمباراة الخامسة على التوالي.

أخبار متعلقة:
الرياضية: البليهي لن يستمر مع الشباب ويعود إلى الهلال تقييم مرموش أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية الوداد يشعل صراع اللقب على الدوري المغربي بانتصاره أمام الرجاء الونش: ركلة الجزاء المحتسبة لاتحاد العاصمة جدلية

وكان عبد المنعم قد تواجد في قائمة مباراة واحدة لنيس منذ بداية الموسم الحالي كانت ضد لو هافر يوم 12 أبريل الماضي.

وكان الاعب قد تعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجلس عبد المنعم لأول مرة منذ ما يقارب العام على مقاعد بدلاء نيس ضد لو هافر.

مدافع الأهلي السابق خاض عدة مباريات ودية مع نيس، كما شارك لدقائق في مباراة منتخب مصر الودية ضد السعودية الشهر الماضي.

ولكنه لم يشارك حتى الآن في أي مباراة رسمية مع نيس منذ تعافيه من الإصابة.

محمد عبد المنعم نيس منتخب مصر
نرشح لكم
إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند أمام ميتيلاند مورينيو: لا توجد أي مطالب أو شروط مني إلى ريال مدريد رافينيا: أرى نفسي لسنوات طويلة في برشلونة سباليتي: لا يمكن لـ يوفنتوس تغيير 18 لاعبا من 25 جافي: يجب ألا نبالغ بشأن دوري الأبطال.. وقدمنا موسما رائعا حكيمي يواصل الغياب عن سان جيرمان أمام بريست هالاند: عدد أهدافي هذا الموسم مقبول.. ولا مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي دوكو: سعيد من أجل عمر مرموش وهدفه نتيجة لما يفعله
أخر الأخبار
إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند أمام ميتيلاند 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مورينيو: لا توجد أي مطالب أو شروط مني إلى ريال مدريد 31 دقيقة | الدوري الإسباني
كادينا سير: برشلونة سيتسلم كأس الدوري الإسباني بملعبه لو حسم اللقب أمام ريال مدريد 35 دقيقة | الدوري الإسباني
رافينيا: أرى نفسي لسنوات طويلة في برشلونة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
سباليتي: لا يمكن لـ يوفنتوس تغيير 18 لاعبا من 25 ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: انظروا إلى ما فعله مرموش أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
جافي: يجب ألا نبالغ بشأن دوري الأبطال.. وقدمنا موسما رائعا ساعة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - مبابي وفالفيردي خارج الكلاسيكو.. وعودة كورتوا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528850/عبد-المنعم-خارج-قائمة-نيس-أمام-أوكسير