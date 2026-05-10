سيراميكا كليوباترا: علي ماهر جدد تعاقده ويمكنه الرحيل في حالتين.. ولعبنا بشرف ضد الأهلي وبيراميدز

الأحد، 10 مايو 2026 - 11:25

كتب : FilGoal

علي ماهر - محمد رضا بوبو - سيراميكا كليوباترا

حسم سيراميكا كليوباترا موقف علي ماهر وسط اهتمام عدد من الأندية في التعاقد معه الموسم المقبل.

وكشف أحمد جلال مدير الإعلام بنادي سيراميكا كليوباترا أن علي ماهر قد جدد تعاقده مع النادي بشكل رسمي.

وقال أحمد جلال عبر قناة dmc: "علي ماهر جدد تعاقده مع سيراميكا كليوباترا، وهناك بند في العقد أنه يمكنه فض الشراكة مع النادي حال تلقى عرضا من منتخب مصر أو النادي الأهلي".

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك تقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك لم يخاطبنا حتى الآن لاستقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا مدرب سيراميكا: سنلعب ضد الزمالك للفوز.. وتحررنا أخيرا من الضغط مستشهدا بواقعة المصري.. مدرب سيراميكا: حققت الفوز أمام الزمالك في غياب علي ماهر

أما عن تحفيز لاعبي سيراميكا للفوز على الزمالك فأجاب "تعلمنا أنه عندما يكون هناك فعل فمعنى ذلك أن هناك فاعل، لكن الآن نسمع تخصيص مكافآت خاصة من رجل أعمال للاعبي سيراميكا من أجل الفوز على الزمالك لكن حتى الآن لم يتم ذكر من هو رجل الأعمال؟".

وشدد جلال "هناك من يجيد فن صناعة الكذب، سيراميكا كليوباترا تعادل أمام كل من الأهلي وبيراميدز".

واختتم جلال تصريحاته "سيراميكا كليوباترا لعب بشرف أمام الأهلي وبيراميدز وسيلعب بشرف أمام الزمالك".

وتولى علي ماهر تدريب سيراميكا كليوباترا في فبراير 2025 ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 49 مباراة.

وحجز الفريق المركز الرابع بشكل رسمي في ترتيب الدوري المصري لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.

وخلال مسيرته درب علي ماهر فرق الأسيوطي وسموحة وإنبي والمصري عبر ولايتين ومودرن سبورت.

وتوج علي ماهر بلقب كأس عاصمة مصر مرتين الأولى بقميص مودرن سبورت والثانية مع سيراميكا كليوباترا.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا علي ماهر
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأحد 10 مايو 2026.. نهائي كأس مصر والكلاسيكو وسلة الاتحاد ضد الأهلي نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام اتحاد العاصمة.. والقناة الناقلة قائمة بيراميدز - ماييلي في الهجوم لمواجهة زد في نهائي كأس مصر الأهلي يعلن موعد عودة توروب بعد سفره لظروف أسرية خبر في الجول - سموحة يخطر بيراميدز رغبته في تفعيل بند شراء ميهوب 4 حكام فيديو.. معروف يدير نهائي كأس مصر 2026 بين بيراميدز وزد الاتحاد يخطف نقطة من مودرن.. وتعادل لا يخدم فاركو وكهرباء الإسماعيلية انتهت الدوري المصري - مودرن سبورت (0)×(0) الاتحاد السكندري.. نقطة لا ترضي أحد
أخر الأخبار
سيراميكا كليوباترا: علي ماهر جدد تعاقده ويمكنه الرحيل في حالتين.. ولعبنا بشرف ضد الأهلي وبيراميدز 11 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: البليهي لن يستمر مع الشباب ويعود إلى الهلال 36 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: خاميس رودريجيز يقترب من الرحيل عن مينيسوتا قبل كأس العالم 54 دقيقة | أمريكا
تقييم مرموش أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأحد 10 مايو 2026.. نهائي كأس مصر والكلاسيكو وسلة الاتحاد ضد الأهلي ساعة | الدوري الإسباني
اسكواش - تفوق مصري في الدور الأول من بطولة العالم ساعة | رياضات أخرى
الوداد يشعل صراع اللقب على الدوري المغربي بانتصاره أمام الرجاء 10 ساعة | الكرة الإفريقية
الونش: ركلة الجزاء المحتسبة لاتحاد العاصمة جدلية 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528849/سيراميكا-كليوباترا-علي-ماهر-جدد-تعاقده-ويمكنه-الرحيل-في-حالتين-ولعبنا-بشرف-ضد-الأهلي-وبيراميدز