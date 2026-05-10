سيراميكا كليوباترا: علي ماهر جدد تعاقده ويمكنه الرحيل في حالتين.. ولعبنا بشرف ضد الأهلي وبيراميدز

حسم سيراميكا كليوباترا موقف علي ماهر وسط اهتمام عدد من الأندية في التعاقد معه الموسم المقبل.

وكشف أحمد جلال مدير الإعلام بنادي سيراميكا كليوباترا أن علي ماهر قد جدد تعاقده مع النادي بشكل رسمي.

وقال أحمد جلال عبر قناة dmc: "علي ماهر جدد تعاقده مع سيراميكا كليوباترا، وهناك بند في العقد أنه يمكنه فض الشراكة مع النادي حال تلقى عرضا من منتخب مصر أو النادي الأهلي".

أما عن تحفيز لاعبي سيراميكا للفوز على الزمالك فأجاب "تعلمنا أنه عندما يكون هناك فعل فمعنى ذلك أن هناك فاعل، لكن الآن نسمع تخصيص مكافآت خاصة من رجل أعمال للاعبي سيراميكا من أجل الفوز على الزمالك لكن حتى الآن لم يتم ذكر من هو رجل الأعمال؟".

وشدد جلال "هناك من يجيد فن صناعة الكذب، سيراميكا كليوباترا تعادل أمام كل من الأهلي وبيراميدز".

واختتم جلال تصريحاته "سيراميكا كليوباترا لعب بشرف أمام الأهلي وبيراميدز وسيلعب بشرف أمام الزمالك".

وتولى علي ماهر تدريب سيراميكا كليوباترا في فبراير 2025 ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 49 مباراة.

وحجز الفريق المركز الرابع بشكل رسمي في ترتيب الدوري المصري لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.

وخلال مسيرته درب علي ماهر فرق الأسيوطي وسموحة وإنبي والمصري عبر ولايتين ومودرن سبورت.

وتوج علي ماهر بلقب كأس عاصمة مصر مرتين الأولى بقميص مودرن سبورت والثانية مع سيراميكا كليوباترا.