الرياضية: البليهي لن يستمر مع الشباب ويعود إلى الهلال

الأحد، 10 مايو 2026 - 11:00

كتب : FilGoal

علي البليهي مدافع السعودية

لن يستمر علي البليهي مع فريق الشباب بعد نهاية إعارته من الهلال.

علي البليهي

النادي : الشباب

الهلال

وتنتهي إعارة البليهي مع الشباب بنهاية الموسم الجاري، بعدما خرج اللاعب للعب بشكل أساسي والتواجد في كأس العالم 2026.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن علي البليهي لن يستمر مع فريق الشباب وسيعود إلى الهلال عقب نهاية الموسم بشكل طبيعي.

أخبار متعلقة:
إنزاجي ينتظر مصير ثيو هيرنانديز في دربي الهلال والنصر الأكثر تتويجا.. الهلال ينهي مغامرة الخلود ويتوج باللقب العاشر لكأس ملك السعوية تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام الخلود في نهائي كأس ملك السعودية تقرير: مفاوضات بين الهلال ونونيز لإنهاء التعاقد بالتراضي

وأشار التقرير إلى أن قرار حسم مصير اللاعب النهائي سيتم اتخاذه عقب كأس العالم المقبلة.

وأوضح التقرير أن الأقرب حتى الآن هو خوض البليهي معسكر استعداد الهلال للموسم الجديد.

وتلقى البليهي عدة عروض من الدوري السعودي للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

ولم يحسم اللاعب أو النادي وجهته المقبلة في انتظار سوق الانتقالات الصيفية.

وكان قد اعتذر علي البليهي لاعب الهلال المعار لنادي الشباب لجماهير فريقه بعد احتفاله بشعار الهلال أمام النصر في الدوري السعودي.

واحتفل البليهي بعد تسجيله هدفا أمام النصر بشعار الهلال السعودي وهو يمثل فريق الشباب مما أثار غضب جماهير الفريق وانتهت المباراة بفوز النصر 4-2.

الهلال علي البليهي
نرشح لكم
بهدف قاتل.. القادسية يحقق انتصارا مثيرا على الفيحاء بالدوري السعودي في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على الخليج بخماسية إنزاجي ينتظر مصير ثيو هيرنانديز في دربي الهلال والنصر رودجرز: لن أنسى موقف كريستيانو رونالدو مع والدتي بنزيمة: كل مباراة متبقية الآن بمثابة نهائي.. وسنرى ما سيحدث بعد احتفاله المثير أمام النصر.. البليهي يعتذر لجماهير الشباب الأكثر تتويجا.. الهلال ينهي مغامرة الخلود ويتوج باللقب العاشر لكأس ملك السعوية انتهت في نهائي كأس ملك السعودية - الهلال (2)-(1) الخلود.. البطولة العاشرة
أخر الأخبار
مدرب اتحاد العاصمة: الأمور لم تحسم رغم الفوز.. وعلينا الاستعداد لمواجهة 80 ألف في القاهرة دقيقة | الكرة الإفريقية
حكيمي يواصل الغياب عن سان جيرمان أمام بريست 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
بحضور جوهر نبيل.. اتحاد كرة اليد يقيم احتفالية كبرى لتكريم المنتخب بعد الفوز بإفريقيا 39 دقيقة | رياضات أخرى
عبد المنعم خارج قائمة نيس أمام أوكسير 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيراميكا كليوباترا: علي ماهر جدد تعاقده ويمكنه الرحيل في حالتين.. ولعبنا بشرف ضد الأهلي وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
الرياضية: البليهي لن يستمر مع الشباب ويعود إلى الهلال ساعة | سعودي في الجول
تقرير: خاميس رودريجيز يقترب من الرحيل عن مينيسوتا قبل كأس العالم ساعة | أمريكا
تقييم مرموش أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528848/الرياضية-البليهي-لن-يستمر-مع-الشباب-ويعود-إلى-الهلال