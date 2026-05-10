الرياضية: البليهي لن يستمر مع الشباب ويعود إلى الهلال

لن يستمر علي البليهي مع فريق الشباب بعد نهاية إعارته من الهلال.

علي البليهي النادي : الشباب الهلال

وتنتهي إعارة البليهي مع الشباب بنهاية الموسم الجاري، بعدما خرج اللاعب للعب بشكل أساسي والتواجد في كأس العالم 2026.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن علي البليهي لن يستمر مع فريق الشباب وسيعود إلى الهلال عقب نهاية الموسم بشكل طبيعي.

وأشار التقرير إلى أن قرار حسم مصير اللاعب النهائي سيتم اتخاذه عقب كأس العالم المقبلة.

وأوضح التقرير أن الأقرب حتى الآن هو خوض البليهي معسكر استعداد الهلال للموسم الجديد.

وتلقى البليهي عدة عروض من الدوري السعودي للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

ولم يحسم اللاعب أو النادي وجهته المقبلة في انتظار سوق الانتقالات الصيفية.

وكان قد اعتذر علي البليهي لاعب الهلال المعار لنادي الشباب لجماهير فريقه بعد احتفاله بشعار الهلال أمام النصر في الدوري السعودي.

واحتفل البليهي بعد تسجيله هدفا أمام النصر بشعار الهلال السعودي وهو يمثل فريق الشباب مما أثار غضب جماهير الفريق وانتهت المباراة بفوز النصر 4-2.