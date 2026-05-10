تقرير: خاميس رودريجيز يقترب من الرحيل عن مينيسوتا قبل كأس العالم

يقترب خاميس رودريجيز من الرحيل عن مينيسوتا يونايتد الأمريكي خلال الأيام المقبلة، مع عدم استمراره بعد نهاية مشاركته في كأس العالم.

وكشفت شبكة ذا أثليتك أن اللاعب الكولومبي سيغادر الفريق عقب المباراة المقبلة، تمهيدا للانضمام إلى منتخب بلاده استعدادا للمونديال، ولن يعود بعدها للنادي.

وكان عقد خاميس يمتد حتى 30 يونيو مع وجود خيار للتمديد، لكن إدارة مينيسوتا لم تفعل هذا البند، خاصة في ظل رغبة اللاعب وعدم وضوح موقفه من الاستمرار.

وشهدت تجربة اللاعب مع الفريق الأمريكي مشاركة محدودة، إذ خاض 4 مباريات فقط في الدوري ولم يبدأ سوى مباراة واحدة.

ويستعد صاحب الـ34 عاما لقيادة منتخب كولومبيا في كأس العالم، حيث يعول عليه كأحد أبرز عناصر الفريق خلال البطولة.

في المقابل، أشارت تقارير كولومبية إلى إمكانية اعتزال خاميس عقب نهاية مشواره في كأس العالم، ما قد يجعل المرحلة الحالية الأخيرة له على مستوى الأندية.

ورغم قلة مشاركاته، وصفت مصادر داخل النادي فترة تواجده بالاحترافية، رغم غيابه المتكرر عن المباريات.