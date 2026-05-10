مواعيد مباريات الأحد 10 مايو 2026.. نهائي كأس مصر والكلاسيكو وسلة الاتحاد ضد الأهلي

الأحد، 10 مايو 2026 - 10:30

كتب : FilGoal

كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة

يشهد اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

كأس مصر

يستضيف استاد القاهرة نهائي كأس مصر بين فريقي بيراميدز وزد مساء اليوم الأحد.

وتقام المباراة في الثامنة والنصف مساء بصافرة محمد معروف.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

يستضيف كريستال بالاس فريق إيفرتون في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يحل أستون فيلا ضيفا على بيرنلي بنفس التوقيت وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، كما يستضيف نوتنجهام فريق نيوكاسل.

بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة مرتقبة عندما يحل أرسنال ضيفا على وست هام في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق ريال مدريد في تمام العاشرة مساء بالكلاسيكو الذي قد يحسم لقب هذا الموسم.

وتقام المباراة على كامب نو وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري التونسي

تنطلق في تمام السادسة من مساء اليوم قمة منافسات الدوري التونسي بمواجهة بين فريقي الترجي والإفريقي.

ويشتعل صراع صدارة ترتيب الدوري التونسي بين الفريقين قبل ثلاث جولات من الختام.

كرة سلة

يستضيف الاتحاد السكندري فريق الأهلي في المباراة الثانية من نهائي دوري السوبر المصري.

وتقام المباراة على صالة برج العرب في تمام الثامنة مساء.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 68-66، ويتوج الفائز بثلاث مباريات بلقب البطولة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت بلس.

