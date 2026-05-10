الونش: ركلة الجزاء المحتسبة لاتحاد العاصمة جدلية

يرى محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك أن ركلة الجزاء المحتسبة لاتحاد العاصمة جدلية.

وخسر الزمالك من منافسه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال الونش عبر بي إن سبورتس: "الزمالك قدم مباراة كبيرة واللاعبون بذلوا قصارى جهدهم، ولا نحب الحديث عن التحكيم ولكن ركلة الجزاء المحتسبة جدلية، والنتيجة مفاجأة بالنسبة لنا، وكانت هناك قرارات تحكيمية جدلية".

وأتم "سنعمل على ترتيب أوراق الفريق وسنتحدث معًا ومع معتمد جمال ونستعد بجدية للتعويض في لقاء الإياب وسط جماهير الزمالك".

أقيمت المباراة على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

خسارة الزمالك كانت درامية بعد التقدم بهدف عن طريق بيزيرا لكن عاد الحكم ليلغيه ثم يحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة بعد لمسة يد على حسام عبد المجيد.

ويفتقد الزمالك لمجهودات محمود بنتايك في مباراة الإياب بعد طرده نتيجة الاعتراضات على احتساب الحكم ركلة جزاء لاتحاد العاصمة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو على استاد القاهرة.