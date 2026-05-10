خالدي: حصلنا على ركلة جزاء في الوقت المناسب أمام الزمالك.. وسنقاتل على اللقب
الأحد، 10 مايو 2026 - 00:37
كتب : FilGoal
أعرب أحمد خالدي لاعب اتحاد العاصمة عن سعادته البالغة عقب الفوز المثير على الزمالك.
وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك 1-0 على ملعب 5 يوليو بعد سيناريو مثير. (طالع التفاصيل)
وسجل خالدي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.
وقال خالدي لاعب اتحاد العاصمة عبر بي إن سبورتس: "انتصار ثمين للغاية. درسنا المنافس جيدا، وتحلينا بالصبر، ونلنا ركلة جزاء في الوقت المناسب".
وأضاف "جماهير اتحاد العاصمة معروفة عالميا وليس قاريا فقط، لقد دعمونا حتى الدقيقة الأخيرة، ونعدهم بالقتال في مباراة الإياب والعودة بالتاج الإفريقي".
موعد مباراة الزمالك المقبلة
إياب نهائي الكونفدرالية
الزمالك × اتحاد العاصمة
الموعد: السبت 16 مايو
القناة الناقلة: بي ان سبورتس
