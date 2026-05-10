خالدي: حصلنا على ركلة جزاء في الوقت المناسب أمام الزمالك.. وسنقاتل على اللقب

الأحد، 10 مايو 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

أحمد خالدي - اتحاد العاصمة

أعرب أحمد خالدي لاعب اتحاد العاصمة عن سعادته البالغة عقب الفوز المثير على الزمالك.

وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك 1-0 على ملعب 5 يوليو بعد سيناريو مثير. (طالع التفاصيل)

وسجل خالدي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.

أخبار متعلقة:
نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام اتحاد العاصمة.. والقناة الناقلة وسط إثارة لا تصدق.. الزمالك يحرم من هدف ويسقط أمام اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية الزمالك يرتدي زيه الأساسي أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الكونفدرالية – جهة خطيرة وسلبية تعد ميزة لـ الزمالك.. نقاط القوة والضعف لاتحاد العاصمة

وقال خالدي لاعب اتحاد العاصمة عبر بي إن سبورتس: "انتصار ثمين للغاية. درسنا المنافس جيدا، وتحلينا بالصبر، ونلنا ركلة جزاء في الوقت المناسب".

وأضاف "جماهير اتحاد العاصمة معروفة عالميا وليس قاريا فقط، لقد دعمونا حتى الدقيقة الأخيرة، ونعدهم بالقتال في مباراة الإياب والعودة بالتاج الإفريقي".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

إياب نهائي الكونفدرالية

الزمالك × اتحاد العاصمة

الموعد: السبت 16 مايو

القناة الناقلة: بي ان سبورتس

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية
نرشح لكم
مؤتمر معتمد جمال: لا أعرف لماذا طرد بنتايك واحتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام اتحاد العاصمة.. والقناة الناقلة وسط إثارة لا تصدق.. الزمالك يحرم من هدف ويسقط أمام اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية قائمة بيراميدز - ماييلي في الهجوم لمواجهة زد في نهائي كأس مصر انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب الأهلي يعلن موعد عودة توروب بعد سفره لظروف أسرية تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وثلاثي أجنبي أساسي تشكيل الزمالك – محمد شحاتة أساسي ضد اتحاد العاصمة.. وبيزيرا بديل
أخر الأخبار
مؤتمر معتمد جمال: لا أعرف لماذا طرد بنتايك واحتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
خالدي: حصلنا على ركلة جزاء في الوقت المناسب أمام الزمالك.. وسنقاتل على اللقب 25 دقيقة | الكرة المصرية
نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام اتحاد العاصمة.. والقناة الناقلة 42 دقيقة | الدوري المصري
وسط إثارة لا تصدق.. الزمالك يحرم من هدف ويسقط أمام اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية 54 دقيقة | الكرة المصرية
بهدف قاتل.. القادسية يحقق انتصارا مثيرا على الفيحاء بالدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
هالاند: عدد أهدافي هذا الموسم مقبول.. ولا مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
دوكو: سعيد من أجل عمر مرموش وهدفه نتيجة لما يفعله ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: سعيد بوجود لاعب مثل جيرمي دوكو معنا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528839/خالدي-حصلنا-على-ركلة-جزاء-في-الوقت-المناسب-أمام-الزمالك-وسنقاتل-على-اللقب