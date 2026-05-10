نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام اتحاد العاصمة.. والقناة الناقلة
الأحد، 10 مايو 2026 - 00:20
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك 1-0 على ملعب 5 يوليو في انتظار مباراة الإياب على استاد القاهرة.
ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.
وينافس الزمالك على ثنائية الدوري وكأس الكونفدرالية.
موعد مباراة الزمالك المقبلة
إياب نهائي الكونفدرالية
الزمالك × اتحاد العاصمة
الموعد: السبت 16 مايو
القناة الناقلة: بي ان سبورتس
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - ماييلي في الهجوم لمواجهة زد في نهائي كأس مصر الأهلي يعلن موعد عودة توروب بعد سفره لظروف أسرية خبر في الجول - سموحة يخطر بيراميدز رغبته في تفعيل بند شراء ميهوب 4 حكام فيديو.. معروف يدير نهائي كأس مصر 2026 بين بيراميدز وزد الاتحاد يخطف نقطة من مودرن.. وتعادل لا يخدم فاركو وكهرباء الإسماعيلية انتهت الدوري المصري - مودرن سبورت (0)×(0) الاتحاد السكندري.. نقطة لا ترضي أحد دجلة يتعادل مع بتروجت في لقاء ركلات الجزاء تشكيل الاتحاد السكندري - أفشة يقود الهجوم أمام مودرن سبورت