نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام اتحاد العاصمة.. والقناة الناقلة

الأحد، 10 مايو 2026 - 00:20

يستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك 1-0 على ملعب 5 يوليو في انتظار مباراة الإياب على استاد القاهرة.

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.

وينافس الزمالك على ثنائية الدوري وكأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

إياب نهائي الكونفدرالية

الزمالك × اتحاد العاصمة

الموعد: السبت 16 مايو

القناة الناقلة: بي ان سبورتس

