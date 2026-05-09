هالاند: عدد أهدافي هذا الموسم مقبول.. ولا مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي

السبت، 09 مايو 2026 - 23:42

كتب : FilGoal

عبر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن سعادته لوصوله للهدف رقم 26 في الدوري الإنجليزي متخطيا عدد أهدافه الموسم الماضي.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا أمام برينتفورد بنتيجة 3-0 على ملعب الاتحاد.

وقال هالاند في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية: "الأمر جيد، كان الموسم مليئا بالتقلبات بالنسبة لي، لكنني أحاول القيام بعملي، تسجيل 26 هدفا أكثر مما سجلته الموسم الماضي، لذلك الأمر مقبول".

وواصل "من الجيد الفوز بنتيجة 3-0، كنا فقط نفتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى اليوم، صنعنا الكثير من الفرص، لكننا لم نتمكن من إنهاء العديد من العرضيات بالشكل المطلوب".

وأردف "برينتفورد دافع بشكل جيد، وهو فريق قوي، لا توجد مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي، لذلك نحن سعداء بالفوز".

وعن مواجهة كريستال بالاس المقبلة قال: "لم أفكر في أي مباراة أخرى حتى الآن، أنا فقط مرهق بعد مباراة اليوم، طريقتنا في التعامل مع المباراة المقبلة هي ألا نفكر في أي شيء لمدة يومين، ثم نحاول الفوز بالمباراة المقبلة، نستعيد طاقتنا ثم نكرر الأمر من جديد".

واختتم حديثه بحظوظ مانشستر سيتي في تحقيق الدوري وقال: "عندما تلعب لمانشستر سيتي، فأنت تفكر في البطولات كل يوم".

وسجل عمر مرموش نجم منتخب مصر هدفا في فوز فريقه على برينتفورد.

وجاء هدف مرموش في الوقت بدل الضائع بعدما شارك كبديل في الدقيقة 60 من المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 51 في المركز الثامن.

