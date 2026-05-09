المساهمة رقم 100.. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على تورونتو برباعية

السبت، 09 مايو 2026 - 23:14

كتب : FilGoal

حقق إنتر ميامي انتصارا كبيرا أمام تورونتو بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 12 من الدوري الأمريكي.

وسجل رباعية إنتر ميامي كل من: رودريجو دي بول، ولويس سواريز، وسيرجيو ريجيلون، وليونيل ميسي، فيما احرز ثنائية تورونتو إميليو أريستيزابال.

ووصل ميسي للمساهمة رقم 100 في الدوري الأمريكي ليصبح أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في 64 مباراة متخطيا سيبستيان جيوفينكو.

ورفع إنتر ميامي رصيده للنقطة 22 في المركز الرابع بالدوري الأمريكي، وتجمد رصيد تورونتو عند النقطة 14 في المركز السابع عشر.

افتتح دي بول التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة بعدما سدد مخالفة واصطدمت في الحائط البشري وعادت له من جديد سددها على يمين حارس تورونتو مسجلا الهدف الأول.

وعزز تقدم إنتر ميامي لويس سواريز بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني بعد تمريرة مميزة من ميسي وضعها سواريز في شباك تورونتو.

وسجل ريجيلون الهدف الثالث بعد تمريرات متبادلة مع ميسي وضعها في شباك تورونتو مؤكدا تقدم إنتر ميامي في نتيجة المباراة ووصل ميسي إلى الصناعة الثانية في المباراة في الدقيقة 73 ليصل لهدفه الأول مع إنتر ميامي.

واختتم ميسي رباعية إنتر ميامي بعدها بدقيقتين بتسديدة مميزة في شباك تورونتو بصناعة من دي بول، ليصل إلى 100 مساهمة مع إنتر ميامي في 64 مباراة مسجلا 59 هدفا وصنع 41.

وقلص إيميليو النتيجة في الدقيقة 82 مستغلا خطأ دفاعي ومسجلا أول أهداف تورونتو.

وأحرز اللاعب نفسه هدف تورونتو الثاني في الدقائق الأخيرة مقلصا النتيجة.

ليحقق إنتر ميامي انتصارا هاما في ليقلص الفارق لنقطة واحدة مع ناشفل صاحب المركز الثالث مؤقتا.

