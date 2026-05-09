المساهمة رقم 100.. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على تورونتو برباعية

حقق إنتر ميامي انتصارا كبيرا أمام تورونتو بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 12 من الدوري الأمريكي.

وسجل رباعية إنتر ميامي كل من: رودريجو دي بول، ولويس سواريز، وسيرجيو ريجيلون، وليونيل ميسي، فيما احرز ثنائية تورونتو إميليو أريستيزابال.

ووصل ميسي للمساهمة رقم 100 في الدوري الأمريكي ليصبح أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في 64 مباراة متخطيا سيبستيان جيوفينكو.

ورفع إنتر ميامي رصيده للنقطة 22 في المركز الرابع بالدوري الأمريكي، وتجمد رصيد تورونتو عند النقطة 14 في المركز السابع عشر.

افتتح دي بول التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة بعدما سدد مخالفة واصطدمت في الحائط البشري وعادت له من جديد سددها على يمين حارس تورونتو مسجلا الهدف الأول.

Rodrigo De Paul with a golazo! 💥@InterMiamiCF strikes first in Toronto. pic.twitter.com/0xONSgCudB — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

وعزز تقدم إنتر ميامي لويس سواريز بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني بعد تمريرة مميزة من ميسي وضعها سواريز في شباك تورونتو.

De Paul ➡️ Messi ➡️ Suárez Luis Suárez makes it a 2-0 @InterMiamiCF lead. pic.twitter.com/O1Xn8QpjX1 — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

وسجل ريجيلون الهدف الثالث بعد تمريرات متبادلة مع ميسي وضعها في شباك تورونتو مؤكدا تقدم إنتر ميامي في نتيجة المباراة ووصل ميسي إلى الصناعة الثانية في المباراة في الدقيقة 73 ليصل لهدفه الأول مع إنتر ميامي.

Sergio Reguilon scores his first MLS goal on an assist from Messi. 🤝@InterMiamiCF leads 3-0 in Toronto. pic.twitter.com/wPQ6qM9lgO — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

واختتم ميسي رباعية إنتر ميامي بعدها بدقيقتين بتسديدة مميزة في شباك تورونتو بصناعة من دي بول، ليصل إلى 100 مساهمة مع إنتر ميامي في 64 مباراة مسجلا 59 هدفا وصنع 41.

Messi strikes! 💥 Leo becomes the fastest player in MLS history with 100 goal contributions. pic.twitter.com/PYEfsbWaxy — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

وقلص إيميليو النتيجة في الدقيقة 82 مستغلا خطأ دفاعي ومسجلا أول أهداف تورونتو.

وأحرز اللاعب نفسه هدف تورونتو الثاني في الدقائق الأخيرة مقلصا النتيجة.

ليحقق إنتر ميامي انتصارا هاما في ليقلص الفارق لنقطة واحدة مع ناشفل صاحب المركز الثالث مؤقتا.