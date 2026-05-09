كرة سلة – تحذير وغرامات.. الكشف عن عقوبات مواجهة الاتحاد السكندري والأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن توقيع عدد من العقوبات الانضباطية عقب المباراة الأولى من نهائي دوري أليانز الممتاز، بين الأهلي والاتحاد السكندري، والتي أُقيمت مساء أمس الجمعة على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وذلك على خلفية ما بدر من جماهير الناديين من تجاوزات تمثلت في السباب الجماعي واستخدام ألفاظ غير لائقة خلال اللقاء.

وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، توقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه على الاتحاد السكندري، إلى جانب غرامة مماثلة بقيمة 30 ألف جنيه على النادي الأهلي، بسبب تجاوزات الجماهير خلال المباراة.

كما قرر الاتحاد توجيه إنذار إلى الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريقين، بعدم إثارة الجماهير أثناء المباريات، تفاديًا للتعرض لعقوبات مالية أو الإيقاف خلال الفترة المقبلة.

وشدد الاتحاد المصري لكرة السلة على أنه في حال تكرار السباب الجماعي خلال المباريات المقبلة، سيتم إخطار شركة تذكرتي لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجماهير مرتكبي التجاوزات من كلا الفريقين.

وأوضح مجلس إدارة الاتحاد أن هذه القرارات تأتي في إطار حرصه على فرض الانضباط داخل الملاعب، وتعزيز الروح الرياضية بين الأندية، بما يسهم في استمرار عودة الجماهير وحضورها للمباريات بصورة حضارية تليق بكرة السلة المصرية.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري 68-66 في أول مباريات نهائي الدوري، وتقام المباراة الثانية غدا الأحد.