انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري ضد الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وتقام المباراة على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة.

انتهت

ق 90: هدف أحمد خالدي من ركلة جزاء.

ق 90+4: طرد بنتايك.

ق 90+3: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء لاتحاد العاصمة بعد لمسة يد على حسام عبد المجيد وإلغاء الهدف.

ق 90+2: مراجعة لركلة جزاء محتملة لاتحاد العاصمة بعد تسجيل الزمالك.

ق 90+1: جووووول بيزيرا بعد مراوغة رائعة ثم تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 89: ركلة جزاء محتملة لاتحاد العاصمة بعد تدخل من الونش.

ق 88: مهدي سليمان ينقذ فرصة هدف بعد تصدي رائع.

ق 88: بطاقة صفراء لبانزا.

ق 86: دخول أحمد شريف وأحمد ربيع بدلا من فتوح والدباغ.

ق 73: تبديل أول بدخول جوان بيزيرا بدلا من آدم كايد.

ق 67: هدف من الدباغ ولكن لم يحتسب بسبب خطأ على بانزا.

ق 53: شيكو بانزا يراوغ حارس مرمى اتحاد العاصمة ثم سدد في المرمى لينقذها مدافع الفريق الجزائري ببراعة.

ق 48: إنقاذ رائع من محمد إسماعيل

ق 45: انطلاقة من شيكوبانزا وتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء تمر قريبة من مرمى اتحاد العاصمة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: رأسية خطيرة من أحمد خالدي تعلو المرمى.

ق 37: تسديدة من كاماجاتي لاعب اتحاد العاصمة لكن ذهبت بعيدة عن المرمى.

ق 24: تسديدة قوية من عدي الدباغ من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

ق 17: شحاتة يمنع تسديدة قوية من لاعب اتحاد العاصمة.

ق 6: تسديدة ضعيفة من شيكو بانزا بعد عرضية أرضية من الدباغ.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل