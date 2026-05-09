انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب
السبت، 09 مايو 2026 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري ضد الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية.
وتقام المباراة على ملعب 5 يوليو في الجزائر.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة.
انتهت
ق 90: هدف أحمد خالدي من ركلة جزاء.
ق 90+4: طرد بنتايك.
ق 90+3: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء لاتحاد العاصمة بعد لمسة يد على حسام عبد المجيد وإلغاء الهدف.
ق 90+2: مراجعة لركلة جزاء محتملة لاتحاد العاصمة بعد تسجيل الزمالك.
ق 90+1: جووووول بيزيرا بعد مراوغة رائعة ثم تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 89: ركلة جزاء محتملة لاتحاد العاصمة بعد تدخل من الونش.
ق 88: مهدي سليمان ينقذ فرصة هدف بعد تصدي رائع.
ق 88: بطاقة صفراء لبانزا.
ق 86: دخول أحمد شريف وأحمد ربيع بدلا من فتوح والدباغ.
ق 73: تبديل أول بدخول جوان بيزيرا بدلا من آدم كايد.
ق 67: هدف من الدباغ ولكن لم يحتسب بسبب خطأ على بانزا.
ق 53: شيكو بانزا يراوغ حارس مرمى اتحاد العاصمة ثم سدد في المرمى لينقذها مدافع الفريق الجزائري ببراعة.
ق 48: إنقاذ رائع من محمد إسماعيل
ق 45: انطلاقة من شيكوبانزا وتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء تمر قريبة من مرمى اتحاد العاصمة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 43: رأسية خطيرة من أحمد خالدي تعلو المرمى.
ق 37: تسديدة من كاماجاتي لاعب اتحاد العاصمة لكن ذهبت بعيدة عن المرمى.
ق 24: تسديدة قوية من عدي الدباغ من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.
ق 17: شحاتة يمنع تسديدة قوية من لاعب اتحاد العاصمة.
ق 6: تسديدة ضعيفة من شيكو بانزا بعد عرضية أرضية من الدباغ.
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل