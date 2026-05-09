تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وثلاثي أجنبي أساسي
السبت، 09 مايو 2026 - 21:12
كتب : FilGoal
يقود أحمد خالدي هجوم اتحاد العاصمة في مواجهة الزمالك بذهاب نهائي الكونفدرالية.
ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة بعد قليل على استاد 5 يوليو بذهاب نهائي الكونفدرالية.
ويعتمد السنغالي لامين نداي مدرب اتحاد العاصمة على ثلاثي أجنبي في مواجهة الزمالك وهم: تشي مالون جونيور، وإيمي تندينج، ودرامان كاماجاتي.
وجاء تشكيل اتحاد العاصمة لمواجهة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى : أسامة بنبوط
خط الدفاع : حسين دهيري – هيثم لوصيف – تشي مالون جونيور –سعدي رضواني
خط الوسط : زكريا دراوي – إسلام مريلي - إبراهيم بن زازا
خط الهجوم : إيمي تندينج – درامان كاماجاتي – أحمد خالدي.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة.
