تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وثلاثي أجنبي أساسي

يقود أحمد خالدي هجوم اتحاد العاصمة في مواجهة الزمالك بذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة بعد قليل على استاد 5 يوليو بذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويعتمد السنغالي لامين نداي مدرب اتحاد العاصمة على ثلاثي أجنبي في مواجهة الزمالك وهم: تشي مالون جونيور، وإيمي تندينج، ودرامان كاماجاتي.

للاطلاع على تشكيل الزمالك من هنا.

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : أسامة بنبوط

خط الدفاع : حسين دهيري – هيثم لوصيف – تشي مالون جونيور –سعدي رضواني

خط الوسط : زكريا دراوي – إسلام مريلي - إبراهيم بن زازا

خط الهجوم : إيمي تندينج – درامان كاماجاتي – أحمد خالدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة.