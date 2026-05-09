تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وثلاثي أجنبي أساسي

السبت، 09 مايو 2026 - 21:12

كتب : FilGoal

أحمد خالدي - اتحاد العاصمة

يقود أحمد خالدي هجوم اتحاد العاصمة في مواجهة الزمالك بذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة بعد قليل على استاد 5 يوليو بذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويعتمد السنغالي لامين نداي مدرب اتحاد العاصمة على ثلاثي أجنبي في مواجهة الزمالك وهم: تشي مالون جونيور، وإيمي تندينج، ودرامان كاماجاتي.

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : أسامة بنبوط

خط الدفاع : حسين دهيري – هيثم لوصيف – تشي مالون جونيور –سعدي رضواني

خط الوسط : زكريا دراوي – إسلام مريلي - إبراهيم بن زازا

خط الهجوم : إيمي تندينج – درامان كاماجاتي – أحمد خالدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة.

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية
