ماركا: التوتر يزداد بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو

السبت، 09 مايو 2026 - 20:50

كتب : FilGoal

خوان لابورتا - فلورنتينو بيريز

ازداد التوتر بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد غدا الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة ماركا، فلن يكون هناك لقاء رسمي بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو بسبب التوتر الناتج من قضية نيجريرا.

وكان ريال مدريد يطالب بشكل مستمر بمحاسبة برشلونة بسبب قضية نيجريرا.

ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة ليضمن التتويج بالدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 88 نقطة ويليه ريال مدريد بـ 77 نقطة.

وسيقود الحكم هيرنانديز هيرانديز المباراة كحكم رئيسي.

وسبق لهيرنانديز إدارة 37 مباراة لريال مدريد حقق الفريق خلالهم الفوز في 21 وخسر 10 مرات وتعادل في 6.

أما برشلونة فأدار لها هيرنانديز 41 مباراة، ونجح الفريق في الانتصار في 25 مباراة وتعادل في 12 وخسر 4 مباريات.

كما سبق لهيرنانديز قيادة الكلاسيكو 5 مرات سابقة وخلالهم فاز برشلونة مرتين وتعادل الفريقين مرتين، وانتصر ريال مدريد مرة واحدة.

