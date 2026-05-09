ساسي سجل وصنع.. الغرافة بطلا لكأس أمير قطر برباعية في السد

وفاز الغرافة على السد 4-1 في المباراة النهائية ليتوج باللقب.

وسجل فرجاني ساسي هدفا وصنع آخر، فيما أحرز الجزائري ياسين براهيمي 3 أهداف (هاتريك).

واحتفل ساسي على طريقة القوس والسهم الخاصة بشعار الزمالك بعد التسجيل.

فيما أحرز ديلروسون هدف نادي السد الوحيد.

وفشل السد الذي يقوده المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في تحقيق الثنائية المحلية بعدما توج منذ أيام بلقب الدوري القطري.

وشهدت المباراة حضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بالإضافة إلى حضور جماهيري بلغ 37830 مشجع.

وقاد ساسي نجم الزمالك السابق فريق الغرافة لتحقيق اللقب التاسع في تاريخه لمسابقة كأس أمير قطر والثاني على التوالي.

فيما توقف رصيد نادي السد عند 19 لقبا، وهو الأكثر تتويجا بلقب كأس أمير قطر.