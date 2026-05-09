18 مباراة بلا انتصار.. إسبانيول يسقط أمام إشبيلية في الثواني الأخيرة

حقق إشبيلية انتصارا مثيرا أمام إسبانيول بهدفين مقابل هدف في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية إشبيلية كل من: أندريس كاسترين، وأكور آدامز، وأحرز هدف إسبانيول تير هيز دولان.

ووصل إشبيلية لانتصاره الثاني على التوالي بعدما حقق الفوز أمام ريال سوسيداد الجولة الماضية.

وسقط إسبانيول في الدوري الإسباني للمباراة رقم 18 في الدوري ولم يحقق أي انتصار منذ بداية 2026 وتعرض لـ12 هزيمة، و6 تعادلات.

ورفع إشبيلية رصيده للنقطة 40 في المركز 12، وتجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 39 في المركز 15.

سجل أليكسيس سانشيز هدف أول لإشبيلية في الدقيقة 48 وتم الغاؤه لوجود حالة تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأحرز تير هيز دولان لاعب إسبانيول هدف المباراة الأول عند الدقيقة 56 صناعة روبرتو فرنانديز.

وعادل كاسترين النتيجة لإشبلية في الدقيقة 82 صناعة جبريل سو.

وخطف أكور آدامز هدف الانتصار لصالح إشبيلية في الثواني الأخيرة قبل نهاية المباراة صناعة أليكسيس سانشيز.

ليحقق إشبيلية انتصارا هاما في الثواني الأخيرة ويعزز من حظوظه في البقاء بالدوري الإسباني، ويتأزم موقف إسبانيول في انتظار آخر ثلاث جولات.