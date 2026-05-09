كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي

السبت، 09 مايو 2026 - 19:30

كتب : FilGoal

مايكل كاريك - مانشستر يونايتد

أشاد مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد بنتيجة مباراة فريقه ضد سندرلاند بالرغم من التعادل دون أهداف.

وتعادل مانشستر يونايتد مع سندرلاند بدون أهداف في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي لسكاي سبورتس: "ملعب سندرلاند صعب للغاية، سجل خصمنا جيد طوال الموسم، سنقبل بالنقطة، الحفاظ على نظافة الشباك أمر جيد دائما، سجلنا كثيرا لكنها مجرد مباراة واحدة".

أخبار متعلقة:
سلسلة الانتصارات تتوقف.. سندرلاند يتعادل مع مانشستر يونايتد كاريك: برونو سعيد وفي أفضل حالاته على الإطلاق مع مانشستر يونايتد الأولى منذ 16 عام.. برونو يفوز بجائزة غائبة عن مانشستر يونايتد نابولي يحسم موقفه بشأن تفعيل بند شراء مهاجم مانشستر يونايتد

وأضاف "نتيجة المباراة إيجابية، لم نكن نتوقع مباراة مثالية، هذا هو الواقع، علينا ألا نكون سلبيين".

وأكمل "نتطلع لإنهاء الموسم بقوة، المباراة الأخيرة ستكون على ملعبنا وسنعمل من أجلها هذا الأسبوع".

ووصل سندرلاند للتعثر الرابع على التوالي بواقع تعادلين وهزيمتين.

فيما توقفت سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد بهذا التعادل، حيث حقق يونايتد الانتصار في أخر 4 مباريات.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 65 في المركز الثالث، ووصل رصيد سندرلاند عند النقطة 48 في المركز 12.

مايكل كاريك مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي سندرلاند
نرشح لكم
مرموش يسجل ومانشستر سيتي يهزم برينتفورد ويواصل الضغط على أرسنال ماركا: التوتر يزداد بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو 18 مباراة بلا انتصار.. إسبانيول يسقط أمام إشبيلية في الثواني الأخيرة لامينس: نريد أن ننهي الموسم في المركز الثالث فوفانا: أعتقد أن الهدف في ليفربول تم احتسابه لي وليس لـ إنزو برايتون يهزم ولفرهامبتون بثلاثية.. وبورنموث يؤمن المركز السادس أمام فولام انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(0) برينتفورد.. فوز السماوي أليجري: هدفي هو البقاء في ميلان لأطول فترة
أخر الأخبار
مرموش يسجل ومانشستر سيتي يهزم برينتفورد ويواصل الضغط على أرسنال 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن موعد عودة توروب بعد سفره لظروف أسرية 7 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وثلاثي أجنبي أساسي 19 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك – محمد شحاتة أساسي ضد اتحاد العاصمة.. وبيزيرا بديل 37 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا: التوتر يزداد بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر للناشئين يواصل تحضيراته لكأس إفريقيا بالمغرب 48 دقيقة | منتخب مصر
ساسي سجل وصنع.. الغرافة بطلا لكأس أمير قطر برباعية في السد ساعة | الوطن العربي
18 مباراة بلا انتصار.. إسبانيول يسقط أمام إشبيلية في الثواني الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528812/كاريك-نتيجة-مباراة-سندرلاند-إيجابية-ولم-نتوقع-لقاء-مثالي