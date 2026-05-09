كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي

أشاد مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد بنتيجة مباراة فريقه ضد سندرلاند بالرغم من التعادل دون أهداف.

وتعادل مانشستر يونايتد مع سندرلاند بدون أهداف في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي لسكاي سبورتس: "ملعب سندرلاند صعب للغاية، سجل خصمنا جيد طوال الموسم، سنقبل بالنقطة، الحفاظ على نظافة الشباك أمر جيد دائما، سجلنا كثيرا لكنها مجرد مباراة واحدة".

وأضاف "نتيجة المباراة إيجابية، لم نكن نتوقع مباراة مثالية، هذا هو الواقع، علينا ألا نكون سلبيين".

وأكمل "نتطلع لإنهاء الموسم بقوة، المباراة الأخيرة ستكون على ملعبنا وسنعمل من أجلها هذا الأسبوع".

ووصل سندرلاند للتعثر الرابع على التوالي بواقع تعادلين وهزيمتين.

فيما توقفت سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد بهذا التعادل، حيث حقق يونايتد الانتصار في أخر 4 مباريات.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 65 في المركز الثالث، ووصل رصيد سندرلاند عند النقطة 48 في المركز 12.