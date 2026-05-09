أليجري: هدفي هو البقاء في ميلان لأطول فترة

شدد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان على رغبته في الاستمرار رفقة ناديه.

ويستعد ميلان لمواجهة منافسه أتالانتا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "عملنا باهتمام لمدة 10 أشهر، لا أفكر في أي شيء آخر لأن هدفي هو البقاء في ميلان لأطول فترة ممكنة".

وأضاف "لم أفكر في الرحيل، ميلان هو الشيء الأكثر أهمية".

وواصل "لست قلقا، عليك أن تنظر إلى الأمور بإيجابية، عادة بعد الهزيمة مثل التي تعرضنا لها أمام ساسولو يميل المرء إلى رؤية الأمور بصورة أكثر سلبية".

ويدرس ميلان التعاقد مع مدرب جديد لخلافة ماسيميليانو أليجري.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن مستقبل ماسيميليانو أليجري بات مهددا، في ظل خلافه مع المدير التنفيذي جورجيو فورلاني، ما يجعل استمراره لموسم جديد أمرا غير مرجح.

وأوضح التقرير أن السبب يعود إلى التعاقد مع لاعبين لا يتناسبون مع رغبات أليجري الفنية.

وفي حال رحيل المدرب، يضع ميلان عدة أسماء على طاولة الاختيارات، أبرزها تشابي ألونسو المدير الفني السابق لريال مدريد، والذي قدم تجربة ناجحة مع باير ليفركوزن.

لكن التقرير أشار إلى أن ألونسو يقترب من تولي تدريب تشيلسي، بعد مفاوضات متقدمة بين الطرفين.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة، بينما يأتي أتالانتا في المركز السابع برصيد 55 نقطة.