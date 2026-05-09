سلسلة الانتصارات تتوقف.. سندرلاند يتعادل مع مانشستر يونايتد

تعادل مانشستر يونايتد مع سندرلاند بدون أهداف في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ووصل سندرلاند للتعثر الرابع على التوالي بواقع تعادلين وهزيمتين.

فيما توقفت سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد بهذا التعادل، حيث حقق يونايتد الانتصار في أخر 4 مباريات.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 65 في المركز الثالث، ووصل رصيد سندرلاند عند النقطة 48 في المركز 12.

وصف المباراة

سدد نوح صديقي كرة صاروخية في الدقيقة 5 تصدى لها سيني لامنس حارس مانشستر يونايتد.

وصوب عمر ألديرتي كرة برأسه تصدى لها من جديد حارس مانشستر يونايتد في الدقيقة 7.

وأهدر أماد ديالو فرصة خطيرة في الدقيقة 10 بتسديدة مقوسة مرت بجوار المرمى.

وسدد ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد كرة صاروخية في بداية الشوط الثاني مرت بجوار المرمى.

وأنقذ القائم مرمى مانشستر يونايتد بعد تسديدة قوية من لوتشاريل جيرتيرويدا في الدقيقة 72.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويبقى الترتيب كما هو عليه دون جديد قبل نهاية الموسم بجولتين.