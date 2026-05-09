خبر في الجول - سموحة يخطر بيراميدز رغبته في تفعيل بند شراء ميهوب

علم FilGoal.com أن نادي سموحة أخطر بيراميدز برغبته في تفعيل بند شراء الحارس أحمد ميهوب.

ولعب ميهوب الموسم الحالي معارا من بيراميدز إلى سموحة مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأبلغ سموحة نظيره بيراميدز في خطاب رسمي برغبته في تفعيل بند شراء ميهوب.

ولعب ميهوب 25 مباراة مع سموحة واستقبل 20 هدفا وحافظ على شباكه في 8 مباريات.

وأثار ميهوب جدلا واسعا بعدما تقدم لمساعدة فريقه خلال مواجهة الزمالك، خاصة ان النادي السكندري لا ينافس على مراكز مقدمة الدوري ولا يصارع من أجل الهبوط.

وقال ميهوب في وقت سابق لـFilGoal.com : "الجميع تحدث عن تقدمي بآخر هجمة في المباراة لكن الحقيقة أن هذا القرار كان بناء على طلب المدرب أحمد عبد العزيز".

وأوضح "غير صحيح أن مسؤول من بيراميدز تواصل معي بشان منحي مكافأة، أنا حاليا لاعب في سموحة على سبيل الإعارة وهناك بند في عقدي يمنحني حرية تحديد مستقبلي سواء بالاستمرار أو الانتقال لأي ناد آخر الموسم المقبل".

وأتم تصرحاته" عدم تقديم نفس الأداء ضد بيراميدز؟ هذا كلام غير منطقي، واجهنا بيراميدز وحققنا الفوز وحصل على جائزة رجل المباراة في الدور الأول، أنا محترف وأبذل أقصى ما لدي مع فريقي في كل مباراة".

وانفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري قبل جولة من الختام بعد تغلبه على سموحة بهدف دون مقابل.