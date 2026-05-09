خبر في الجول - سموحة يخطر بيراميدز رغبته في تفعيل بند شراء ميهوب

السبت، 09 مايو 2026 - 18:44

كتب : عمرو نبيل

عبد الله السعيد - الزمالك ضد سموحة

علم FilGoal.com أن نادي سموحة أخطر بيراميدز برغبته في تفعيل بند شراء الحارس أحمد ميهوب.

ولعب ميهوب الموسم الحالي معارا من بيراميدز إلى سموحة مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأبلغ سموحة نظيره بيراميدز في خطاب رسمي برغبته في تفعيل بند شراء ميهوب.

أخبار متعلقة:
ميهوب يقود فريق الشباب.. قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر فيوتشر يعلن تعيين علاء ميهوب في منصب المدير الرياضي للنادي علاء ميهوب: ناصر ماهر يريد الانتقال إلى الزمالك علاء ميهوب: عمر كمال لم يوقع عقدا مع الزمالك.. هو يريد الرحيل عن فيوتشر

ولعب ميهوب 25 مباراة مع سموحة واستقبل 20 هدفا وحافظ على شباكه في 8 مباريات.

وأثار ميهوب جدلا واسعا بعدما تقدم لمساعدة فريقه خلال مواجهة الزمالك، خاصة ان النادي السكندري لا ينافس على مراكز مقدمة الدوري ولا يصارع من أجل الهبوط.

وقال ميهوب في وقت سابق لـFilGoal.com : "الجميع تحدث عن تقدمي بآخر هجمة في المباراة لكن الحقيقة أن هذا القرار كان بناء على طلب المدرب أحمد عبد العزيز".

وأوضح "غير صحيح أن مسؤول من بيراميدز تواصل معي بشان منحي مكافأة، أنا حاليا لاعب في سموحة على سبيل الإعارة وهناك بند في عقدي يمنحني حرية تحديد مستقبلي سواء بالاستمرار أو الانتقال لأي ناد آخر الموسم المقبل".

وأتم تصرحاته" عدم تقديم نفس الأداء ضد بيراميدز؟ هذا كلام غير منطقي، واجهنا بيراميدز وحققنا الفوز وحصل على جائزة رجل المباراة في الدور الأول، أنا محترف وأبذل أقصى ما لدي مع فريقي في كل مباراة".

وانفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري قبل جولة من الختام بعد تغلبه على سموحة بهدف دون مقابل.

أحمد ميهوب بيراميدز سموحة
نرشح لكم
الأهلي يعلن موعد عودة توروب بعد سفره لظروف أسرية 4 حكام فيديو.. معروف يدير نهائي كأس مصر 2026 بين بيراميدز وزد الاتحاد يخطف نقطة من مودرن.. وتعادل لا يخدم فاركو وكهرباء الإسماعيلية انتهت الدوري المصري - مودرن سبورت (0)×(0) الاتحاد السكندري.. نقطة لا ترضي أحد دجلة يتعادل مع بتروجت في لقاء ركلات الجزاء تشكيل الاتحاد السكندري - أفشة يقود الهجوم أمام مودرن سبورت صاروخية شكري نجيب تقود المقاولون العرب لفوز قاتل على الجونة خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من علي ماهر إمكانية قيادة الفريق في الموسم المقبل
أخر الأخبار
مرموش يسجل ومانشستر سيتي يهزم برينتفورد ليواصل الضغط على أرسنال 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن موعد عودة توروب بعد سفره لظروف أسرية 25 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وثلاثي أجنبي أساسي 37 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك – محمد شحاتة أساسي ضد اتحاد العاصمة.. وبيزيرا بديل 55 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا: التوتر يزداد بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر للناشئين يواصل تحضيراته لكأس إفريقيا بالمغرب ساعة | منتخب مصر
ساسي سجل وصنع.. الغرافة بطلا لكأس أمير قطر برباعية في السد ساعة | الوطن العربي
18 مباراة بلا انتصار.. إسبانيول يسقط أمام إشبيلية في الثواني الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528805/خبر-في-الجول-سموحة-يخطر-بيراميدز-رغبته-في-تفعيل-بند-شراء-ميهوب