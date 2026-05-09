جرافينبيرخ: نحتاج دعم الجماهير.. وافتقدنا الحسم أمام المرمى

عبر ريان جرافينبيرخ لاعب ليفربول عن أسفه لجماهير الفريق لعدم تحقيق الفوز أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول مع تشيلسي بهدف لكل فريق في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال جرافينبيرخ في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورت" الإنجليزية: "نحن محبطون لأننا اكتفينا بنقطة واحدة، كنا نريد الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لكنهم فريق جيد جدا ويقدمون أداءً قويا على ملعبهم، وفي النهاية أعتقد أنهم استحقوا نقطة أيضا".

وواصل "صنعنا العديد من الفرص، وكانت هناك فرصتان عن طريق دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول، لو كنا أكثر توفيقا قليلا لتمكنا من التسجيل، في النهاية لم يحدث ذلك، ولذلك نشعر بخيبة أمل".

وعن صافرات الجماهير بعد نهاية المباراة قال: "بصراحة نحن بحاجة إلى دعم الجماهير، صحيح أننا لم نفز، لكنني لا أعتقد أننا استحققنا هذا الرد".

وواصل "يجب أن تساندنا الجماهير طوال الـ90 دقيقة، لأنه عندما دعمتنا في الشوط الثاني كنا نضغط بشكل جيد للغاية، نحن بحاجة إليهم، وآمل ألا يتكرر ذلك في المباراتين المقبلتين".

وعن اللعب بجوار ريو نجوموها جناح ليفربول قال: "الأمر رائع للغاية، عمره 17 عاما فقط، لكن الجميع رأى طريقته في اللعب، عندما يحصل على الكرة يريد دائما الدخول في مواجهات فردية، إنه لاعب رائع، وآمل أن يستمر بهذا المستوى".

وأتم "لم يكن موسما رائعا بالنسبة لنا، ما زالت هناك مباراتان متبقيتان، وعلينا الفوز بهما لضمان مقعدنا في دوري أبطال أوروبا".

تقدم ليفربول بهدف ريان جرافنبيرخ، وأدرك إنزو فيرنانديز التعادل لتشيلسي.

وتوقفت سلسلة هزائم تشيلسي المتتالية في الدوري الإنجليزي عند 6 مباريات، فمنذ الفوز على أستون فيلا في مارس الماضي تعرض البلوز لـ 6 هزائم محليا و8 بشكل عام في آخر 10 مباريات.

وتعد تلك المباراة رقم 200 بين تشيلسي وليفربول تاريخيا، انتهت 87 بفوز الريدز و67 بفوز البلوز، وبات هذا التعادل الـ 46 بينهما.

وتواجد صلاح في الملعب حاضرا لمؤازرة فريقه قبل لقاء اليوم في ظل غيابه بسبب الإصابة.

التعادل رفع رصيد ليفربول لـ 59 نقطة في المركز الرابع، فيما ظل تشيلسي تاسعا برصيد 49 نقطة.