رودجرز: لن أنسى موقف كريستيانو رونالدو مع والدتي

كشف بريندان رودجرز مدرب القادسية تفاصيل اللقطة التي جمعته مع كريستيانو رونالدو قئد النصر عقب المباراة التي جمعتهما بالدوري السعودي.

وفاز القادسية على النصر 3-1 ليشعل صراع صدارة الدوري السعودي بين الهلال والنصر.

وقال بريندان رودجرز مدرب القادسية عبر حساب رابطة الدوري السعودي: "لن أنسى موقف رونالدو مع والدتي، لأنها كانت لحظة خاصة جدا لوالدتي في ذلك الوقت، وبالطبع لي، ولم أنس ذلك أبدا".

وأضاف "علاقتنا تعود لفترة طويلة، عندما كنت مدربا شابا في تشيلسي. كانت والدتي تحضر مباراة لتشيلسي ضد مانشستر يونايتد، وكانت ترغب في مقابلة رونالدو، فقد كان لاعبها المفضل في ذلك الوقت، على الرغم من أنني كنت أعمل في تشيلسي".

وأتم تصريحاته "تحدثت مع كريستيانو بعد المباراة عما إذا كان بإمكانه إلقاء التحية على والدتي، وفعل ذلك. والدتي لم تعد معي الآن، فقد توفيت في عام 2010، ولكن عندما قابلها في ذلك اليوم، كان ذلك يعني لي الكثير، وبالطبع كان يعني لها الكثير أيضا".

ويقدم رودجرز مدرب ليفربول السابق مستويات جيدة مع القادسية، إذ يحتل الفريق المركز الرابع بالدوري السعودي برصيد 68 نقطة.

فيما يتصدر النصر الترتيب برصيد 82 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

ويلعب النصر ضد الهلال يوم الثلاثاء المقبل في مباراة قد تشهد تتويج رونالدو بلقب الدوري السعودي حال الفوز على الغريم التقليدي.