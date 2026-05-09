رودجرز: لن أنسى موقف كريستيانو رونالدو مع والدتي

السبت، 09 مايو 2026 - 18:09

كتب : FilGoal

رونالدو - بريندان رودجرز

كشف بريندان رودجرز مدرب القادسية تفاصيل اللقطة التي جمعته مع كريستيانو رونالدو قئد النصر عقب المباراة التي جمعتهما بالدوري السعودي.

وفاز القادسية على النصر 3-1 ليشعل صراع صدارة الدوري السعودي بين الهلال والنصر.

وقال بريندان رودجرز مدرب القادسية عبر حساب رابطة الدوري السعودي: "لن أنسى موقف رونالدو مع والدتي، لأنها كانت لحظة خاصة جدا لوالدتي في ذلك الوقت، وبالطبع لي، ولم أنس ذلك أبدا".

أخبار متعلقة:
رونالدو حقق 3 أرقام قياسية.. النصر يضرب الشباب برباعية ويقترب من لقب الدوري السعودي هنري: مندهش من ذكاء لامين يامال.. ولهذا السبب أفضل ميسي عن رونالدو رونالدو: نلعب كرة قدم وليست حرب.. وهذا ردي على جماهير أهلي جدة دوري أبطال آسيا 2 – رونالدو يقود النصر لإقصاء الوصل والتأهل لنصف النهائي

وأضاف "علاقتنا تعود لفترة طويلة، عندما كنت مدربا شابا في تشيلسي. كانت والدتي تحضر مباراة لتشيلسي ضد مانشستر يونايتد، وكانت ترغب في مقابلة رونالدو، فقد كان لاعبها المفضل في ذلك الوقت، على الرغم من أنني كنت أعمل في تشيلسي".

وأتم تصريحاته "تحدثت مع كريستيانو بعد المباراة عما إذا كان بإمكانه إلقاء التحية على والدتي، وفعل ذلك. والدتي لم تعد معي الآن، فقد توفيت في عام 2010، ولكن عندما قابلها في ذلك اليوم، كان ذلك يعني لي الكثير، وبالطبع كان يعني لها الكثير أيضا".

ويقدم رودجرز مدرب ليفربول السابق مستويات جيدة مع القادسية، إذ يحتل الفريق المركز الرابع بالدوري السعودي برصيد 68 نقطة.

فيما يتصدر النصر الترتيب برصيد 82 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

ويلعب النصر ضد الهلال يوم الثلاثاء المقبل في مباراة قد تشهد تتويج رونالدو بلقب الدوري السعودي حال الفوز على الغريم التقليدي.

رونالدو بريندان رودجرز
نرشح لكم
إنزاجي ينتظر مصير ثيو هيرنانديز في دربي الهلال والنصر بنزيمة: كل مباراة متبقية الآن بمثابة نهائي.. وسنرى ما سيحدث بعد احتفاله المثير أمام النصر.. البليهي يعتذر لجماهير الشباب الأكثر تتويجا.. الهلال ينهي مغامرة الخلود ويتوج باللقب العاشر لكأس ملك السعوية انتهت في نهائي كأس ملك السعودية - الهلال (2)-(1) الخلود.. البطولة العاشرة تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام الخلود في نهائي كأس ملك السعودية مباريات اليوم - 4 مواجهات في الدوري ومصطفى محمد.. ونهائي كأس السعودية رونالدو حقق 3 أرقام قياسية.. النصر يضرب الشباب برباعية ويقترب من لقب الدوري السعودي
أخر الأخبار
مباشر الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (0)-(0) الزمالك.. تسديدة خطيرة 19 دقيقة | الكرة المصرية
مرموش يسجل ومانشستر سيتي يهزم برينتفورد ليواصل الضغط على أرسنال 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن موعد عودة توروب بعد سفره لظروف أسرية 47 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وثلاثي أجنبي أساسي 59 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك – محمد شحاتة أساسي ضد اتحاد العاصمة.. وبيزيرا بديل ساعة | الكرة المصرية
ماركا: التوتر يزداد بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر للناشئين يواصل تحضيراته لكأس إفريقيا بالمغرب ساعة | منتخب مصر
ساسي سجل وصنع.. الغرافة بطلا لكأس أمير قطر برباعية في السد 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528801/رودجرز-لن-أنسى-موقف-كريستيانو-رونالدو-مع-والدتي