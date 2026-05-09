انتهت الدوري الإنجليزي - سندرلاند(0)-(0) مانشستر يونايتد.. نقطة لكل فريق

السبت، 09 مايو 2026 - 16:40

كتب : FilGoal

كوبي ماينو - مانشستر يونايتد

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة مانشستر يونايتد وسندرلاند في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 64 نقطة، فيما يتواجد سندرلاند في المركز 12 برصيد 47 نقطة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر يونايتد - عودة مارتينيز.. وزيركيزي أساسي ضد سندرلاند كاريك: برونو سعيد وفي أفضل حالاته على الإطلاق مع مانشستر يونايتد الأولى منذ 16 عام.. برونو يفوز بجائزة غائبة عن مانشستر يونايتد نابولي يحسم موقفه بشأن تفعيل بند شراء مهاجم مانشستر يونايتد

..........................................................................................................................................

نهاية المباراة

ق63: تسديدة خطيرة من سندرلاند يتصدى لها حارس مانشستر يونايتد

ق56: عرضية مميزة ورأسية من مهاجم سندرلاند تمر بجوار مرمى مانشستر يونايتد

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق10: أماد ديالو يهدر الهدف الأول لمانشستر يونايتد بتسديدة مقوسة تمر بجوار المرمى

ق6: حارس مانشستر يونايتد يتصدى لإنفراد لسندرلاند

ق5: تسديدة من سندرلاند تمر بجوار المرمى

بداية المباراة.

مانشستر يونايتد سندرلاند الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد... انطلاق المباراة أليجري: هدفي هو البقاء في ميلان لأطول فترة مدرب تشيلسي المؤقت: التعادل مع ليفربول نقطة جيدة لنا سلسلة الانتصارات تتوقف.. سندرلاند يتعادل مع مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد مورينيو: إيران تستحق لعب كأس العالم.. وهذا أصعب قرار اتخذته في مسيرتي جرافينبيرخ: نحتاج دعم الجماهير.. وافتقدنا الحسم أمام المرمى
أخر الأخبار
كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد... انطلاق المباراة 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – الثلاثية المحلية.. الأهلي بطلا للدوري المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي 14 دقيقة | كرة يد
أليجري: هدفي هو البقاء في ميلان لأطول فترة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب تشيلسي المؤقت: التعادل مع ليفربول نقطة جيدة لنا 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي ينتظر مصير ثيو هيرنانديز في دربي الهلال والنصر 30 دقيقة | سعودي في الجول
سلسلة الانتصارات تتوقف.. سندرلاند يتعادل مع مانشستر يونايتد 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - سموحة يخطر بيراميدز رغبته في تفعيل بند شراء ميهوب 50 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528796/انتهت-الدوري-الإنجليزي-سندرلاند-0-0-مانشستر-يونايتد-نقطة-لكل-فريق