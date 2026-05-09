انتهت الدوري الإنجليزي - سندرلاند(0)-(0) مانشستر يونايتد.. نقطة لكل فريق
السبت، 09 مايو 2026 - 16:40
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة مانشستر يونايتد وسندرلاند في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 64 نقطة، فيما يتواجد سندرلاند في المركز 12 برصيد 47 نقطة.
ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
..........................................................................................................................................
نهاية المباراة
ق63: تسديدة خطيرة من سندرلاند يتصدى لها حارس مانشستر يونايتد
ق56: عرضية مميزة ورأسية من مهاجم سندرلاند تمر بجوار مرمى مانشستر يونايتد
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق10: أماد ديالو يهدر الهدف الأول لمانشستر يونايتد بتسديدة مقوسة تمر بجوار المرمى
ق6: حارس مانشستر يونايتد يتصدى لإنفراد لسندرلاند
ق5: تسديدة من سندرلاند تمر بجوار المرمى
بداية المباراة.