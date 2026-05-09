بسبب كأس العالم.. المكسيك تعلن نهاية العام الدراسي مبكرا

أعلنت السلطات المكسيكية إنهاء العام الدراسي الحالي مبكرا بأكثر من شهر، بسبب الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2026، إلى جانب موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حاليا.

وبحسب ما أعلنه وزير التعليم المكسيكي ماريو ديلجادو، فإن الدراسة ستنتهي يوم 5 يونيو بدلا من 15 يوليو، مع دراسة تقديم موعد انطلاق العام الدراسي الجديد لتعويض الفترة المفقودة.

وأوضح ديلجادو أن القرار يأتي بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في عدد من الولايات المكسيكية، بالإضافة إلى الاستعدادات الخاصة باستضافة مباريات كأس العالم الصيف المقبل.

وتستضيف المكسيك 13 مباراة في كأس العالم 2026، من بينها المباراة الافتتاحية، والتي ستقام في العاصمة مكسيكو سيتي، إلى جانب مدينتي مونتيري وجوادالاخارا.

وأثار القرار موجة واسعة من الانتقادات داخل المكسيك، سواء من أولياء الأمور أو المعلمين، بسبب المخاوف المتعلقة بتأثير ذلك على المستوى التعليمي للطلاب، بالإضافة إلى أزمة رعاية الأطفال بالنسبة للأسر العاملة.

وقال الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء الأمور في المكسيك إن "استخدام كأس العالم كسبب لتقليص العام الدراسي أمر غير مقبول"، مشددا على أن تعليم الأطفال لا يجب أن يتأثر بسبب حدث رياضي سيقام في 3 مدن فقط من أصل أكثر من 2500 بلدية داخل البلاد.

كما أشار الاتحاد إلى أن موجات الحر ليست أمرا جديدا في المكسيك، حيث تصل درجات الحرارة حاليا إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق، وهو أمر يتكرر كل عام تقريبا.

من جانبها، حاولت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تهدئة الجدل، مؤكدة أن الأمر لا يزال "مجرد مقترح"، كما شددت خلال مؤتمر صحفي على أهمية عدم تأثر الطلاب دراسيا.

في المقابل، تمسك وزير التعليم بموقفه، مؤكدا خلال فعالية في ولاية سونورا أن القرار سيتم تطبيقه بالفعل، مع ضمان استكمال جميع المناهج الدراسية والحفاظ على المستوى الأكاديمي للطلاب.