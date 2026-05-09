قائمة منتخب مصر لكرة اليد - 22 لاعبا ضمن خيارات باسكوال لمواجهتي أيسلندا وديا

أعلن الإسباني خافيير باسكوال المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة اليد قائمته لمواجهة أيسلندا وديا استعدادا لبطولة العالم 2027.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في ألمانيا يناير 2027.

وتقام المباراتين يومي الأربعاء 13 مايو والجمعة 15 مايو الساعة الرابعة عصرا.

وجاءت القائمة

حراس المرمى: محمد علي – محمد عصام الطيار – عبد الرحمن حميد

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا – بلال مسعود – محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر: علي زين – أحمد هشام دودو – عبد الرحمن فيصل – نبيل شريف

صانع ألعاب: يحيى الدرع – أحمد خيري – سيف الدرع

ظهير أيمن: يحيى عمر – محسن رمضان – مهاب سعيد

جناح أيمن: محمد سند – محمد عماد أوكا

لاعب دائرة – إبراهيم المصري – أحمد عادل – ياسر سيف – محمود عبد العزيز

وجاء منتخب مصر ضمن منتخبات التصنيف الأول لقرعة كأس العالم، واحتل المركز السابع ضمن 8 منتخبات.

ويأتي منتخب الدنمارك في المركز الأول لمنتخبات التصنيف الأول للقرعة، ثم ألمانيا وكرواتيا وأيسلندا والبرتغال والسويد ومصر والأرجنتين.

وتقام قرعة البطولة يوم 10 يونيو المقبل في ميونيخ.

وتحتضن ألمانيا البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير من عام 2027 المقبل.

وتؤهل البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.