فوت ميركاتو: فوضى داخل معسكر مارسيليا.. تخريب غرف وتفريغ طفاية حريق

السبت، 09 مايو 2026 - 15:26

كتب : FilGoal

إيجور بايشاو - مارسيليا

كشف موقع فوت ميركاتو عن حالة من الفوضى شهدها معسكر أولمبيك مارسيليا داخل مركز تدريبات "لا كوموندري"، وذلك قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام لوهافر في الدوري الفرنسي.

ووفقا لما ذكره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن عددا من لاعبي مارسيليا قاموا بتخريب غرفهم مساء الخميس، في الليلة الأخيرة من المعسكر المغلق الذي فرضه النادي لمدة أربعة أيام لمحاولة إعادة الاستقرار للفريق بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن اللاعبين قاموا بنقل الأسرة وقلب الغرف رأسا على عقب، كما تم تفريغ طفاية حريق بالكامل داخل غرفة أحد مسؤولي النادي، وسط أجواء وصفها بعض العاملين داخل النادي بأنها أشبه بـ"معسكر صيفي".

أخبار متعلقة:
بدون مصطفى محمد.. نانت ينتصر على مارسيليا ويحيي آماله في تجنب الهبوط تشكيل نانت - مصطفى محمد بديل أمام مارسيليا نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري أكثر حداثة وسلاسة.. مارسيليا يكشف شعاره الجديد

وأوضح فوت ميركاتو أن الواقعة أثارت صدمة كبيرة داخل النادي، خاصة أن المعسكر كان يهدف إلى إعادة التركيز وتقوية العلاقات داخل الفريق في ظل التراجع الحاد في النتائج والأزمات المتلاحقة التي يعيشها مارسيليا خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف التقرير أن النادي عاش فترة مضطربة هذا الموسم، بداية من الأزمات الإدارية والفنية، مرورا بارتباط اسم مهدي بن عطية بالرحيل، بالإضافة إلى استقالة روبرتو دي زيربي وإقالة بابلو لونجوريا، وهو ما زاد من حالة التوتر داخل النادي.

وكانت خسارة مارسيليا الأخيرة أمام نانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر الفريق، بعدما استقبل 3 أهداف خلال 8 دقائق فقط أمام منافس يصارع للهروب من الهبوط.

ويحتل مارسيليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل جولتين فقط من النهاية، بعدما خسر 4 مباريات من آخر 6 خاضها في المسابقة، ليتأكد غيابه عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يواجه مارسيليا فريق لوهافر مساء الأحد، في مباراة يسعى خلالها الفريق لاستعادة بعض التوازن بعد الأيام العصيبة التي عاشها مؤخرا.

أولمبيك مارسيليا الدوري الفرنسي
نرشح لكم
كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد... انطلاق المباراة أليجري: هدفي هو البقاء في ميلان لأطول فترة مدرب تشيلسي المؤقت: التعادل مع ليفربول نقطة جيدة لنا سلسلة الانتصارات تتوقف.. سندرلاند يتعادل مع مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد مورينيو: إيران تستحق لعب كأس العالم.. وهذا أصعب قرار اتخذته في مسيرتي جرافينبيرخ: نحتاج دعم الجماهير.. وافتقدنا الحسم أمام المرمى
أخر الأخبار
كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد... انطلاق المباراة 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – الثلاثية المحلية.. الأهلي بطلا للدوري المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي 13 دقيقة | كرة يد
أليجري: هدفي هو البقاء في ميلان لأطول فترة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب تشيلسي المؤقت: التعادل مع ليفربول نقطة جيدة لنا 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي ينتظر مصير ثيو هيرنانديز في دربي الهلال والنصر 30 دقيقة | سعودي في الجول
سلسلة الانتصارات تتوقف.. سندرلاند يتعادل مع مانشستر يونايتد 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - سموحة يخطر بيراميدز رغبته في تفعيل بند شراء ميهوب 49 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528789/فوت-ميركاتو-فوضى-داخل-معسكر-مارسيليا-تخريب-غرف-وتفريغ-طفاية-حريق