فوت ميركاتو: فوضى داخل معسكر مارسيليا.. تخريب غرف وتفريغ طفاية حريق

كشف موقع فوت ميركاتو عن حالة من الفوضى شهدها معسكر أولمبيك مارسيليا داخل مركز تدريبات "لا كوموندري"، وذلك قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام لوهافر في الدوري الفرنسي.

ووفقا لما ذكره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن عددا من لاعبي مارسيليا قاموا بتخريب غرفهم مساء الخميس، في الليلة الأخيرة من المعسكر المغلق الذي فرضه النادي لمدة أربعة أيام لمحاولة إعادة الاستقرار للفريق بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن اللاعبين قاموا بنقل الأسرة وقلب الغرف رأسا على عقب، كما تم تفريغ طفاية حريق بالكامل داخل غرفة أحد مسؤولي النادي، وسط أجواء وصفها بعض العاملين داخل النادي بأنها أشبه بـ"معسكر صيفي".

وأوضح فوت ميركاتو أن الواقعة أثارت صدمة كبيرة داخل النادي، خاصة أن المعسكر كان يهدف إلى إعادة التركيز وتقوية العلاقات داخل الفريق في ظل التراجع الحاد في النتائج والأزمات المتلاحقة التي يعيشها مارسيليا خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف التقرير أن النادي عاش فترة مضطربة هذا الموسم، بداية من الأزمات الإدارية والفنية، مرورا بارتباط اسم مهدي بن عطية بالرحيل، بالإضافة إلى استقالة روبرتو دي زيربي وإقالة بابلو لونجوريا، وهو ما زاد من حالة التوتر داخل النادي.

وكانت خسارة مارسيليا الأخيرة أمام نانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر الفريق، بعدما استقبل 3 أهداف خلال 8 دقائق فقط أمام منافس يصارع للهروب من الهبوط.

ويحتل مارسيليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل جولتين فقط من النهاية، بعدما خسر 4 مباريات من آخر 6 خاضها في المسابقة، ليتأكد غيابه عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يواجه مارسيليا فريق لوهافر مساء الأحد، في مباراة يسعى خلالها الفريق لاستعادة بعض التوازن بعد الأيام العصيبة التي عاشها مؤخرا.