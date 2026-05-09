مؤتمر فليك: لا أهتم بما يحدث في ريال مدريد.. ولا ماسيا هي مفتاح ترابطنا

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على أنه لا يفكر في الخلافات بين لاعبي ريال مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد غدا الأحد على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "غرفة ملابس ريال مدريد؟ ما علينا فعله هو أن نلعب بطريقتنا، الأمر يتعلق بأدائنا وهذا ما أريد أن أراه من الفريق، نحن هنا وفي هذا الوضع لأننا قدمنا موسما رائعا كفريق وهذا ما أريد تكراره غدا".

وواصل "هدفنا واضح، نريد الفوز وسنلعب على أرضنا ولدينا فريق رائع يملك الكثير من الجودة كما أن الجماهير تدعمنا وهذا رائع، لكن عندما أنظر إلى الطرف الآخر، أرى أنهم أيضا يخوضون الكلاسيكو والجميع سيركز بنسبة 100% على المباراة".

وأكمل "مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم، ما يقدمه على أرض الملعب لا يصدق، في كل موقف هو خطير سواء من أمام منطقة الجزاء أو داخلها، هو لاعب مذهل وأمام المرمى بالنسبة لي ومن ناحية الجودة هو الأفضل حاليا".

وتابع "نريد الفوز باللقب الثاني على التوالي، وأعتقد أن هذا أمر مذهل، وليس شيئا معتادا في إسبانيا، ولا أكثر من ذلك، نحن واضحون جدا بشأن الطريقة التي نريد اللعب بها".

وشدد "الخلافات بين اللاعبين؟ ما أقدره في هذا النادي هو أننا جميعا نسير في الاتجاه نفسه، لذلك عندما يحدث شيء ما فإننا نتحدث بالطريقة نفسها والجميع يكون منخرطا، هذه الأمور تحدث في كرة القدم والحياة، لن أقول إنها أمر طبيعي لكنها قد تحدث، لكن عليك إدارتها، في النهاية التواصل هو الأفضل".

واستمر "أعتقد أن هذا يحدث في كل أنحاء العالم ولا أظن أن الأمر يخص ريال مدريد فقط، ربما تفاجأت قليلا لكن في النهاية لا أهتم بذلك، لأنه ليس فريقي وبالتالي لا يجب أن أفكر في هذا الأمر".

وأضاف "لدينا علاقة رائعة بين جميع اللاعبين، وبالطبع أعتقد أن أكاديمية لا ماسيا شيء خاص لأنهم يلعبون مع بعضهم منذ أن كانوا في الـ12 من عمرهم لذلك يمكنك أن ترى الترابط، يجب أن يبقى هذا جزءا من هوية النادي في السنوات المقبلة، لن أقول إن مثل هذه الأمور لا تحدث أبدا داخل غرفة ملابسنا، فهذا طبيعي لأننا بشر والجميع يرتكب الأخطاء ولكن في النهاية المهم هو كيفية رد فعلك".

وأتم "يمكنكم أن تشاهدوا وتحللوا ما يحدث في ريال مدريد، هذا ليس عملي".

ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة للتتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.